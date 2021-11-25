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北加州祭孔大典40年回顧展 傳揚中華文化

李榮
慶祝祭孔大典40周年，北加州祭孔大典委員會舉辦回顧展。（記者李榮／攝影）
慶祝祭孔大典40周年，北加州祭孔大典委員會舉辦回顧展。（記者李榮／攝影）

自1982年以來，北加州祭孔大典委員會每年都在灣區舉辦盛大的祭孔儀式。而事實上，北加的祭孔大典就是海外最大的祭孔典禮。北加州祭孔大典本周在南灣僑教中心舉辦「北加州祭孔大典四十周年回顧展」，展覽至11月28日止，透過展出40年來活動的照片、器具、道具和服飾等物品，紀念至聖先師孔子，並且傳揚尊師重道、有教無類、因材施教等的教育思想與儒家精神。

透過照片與文字，展示祭孔大典的歷史淵源。（記者李榮／攝影）
透過照片與文字，展示祭孔大典的歷史淵源。（記者李榮／攝影）

包括中華民國僑務委員呂玉貞、李文雄、魏德珍；僑務諮詢委員林美蓮、洛斯蓋圖-薩拉度加高中學區委員張琛、金山灣區華人運動大會主任委員陳思如，庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）、佛利蒙市議員邵陽、貝律耶薩聯合學區委員朱感生等人，都參加了祭孔回顧展的開幕儀式。

此次的北加州祭孔大典40周年回顧展，是由北加州祭孔大典委員會主辦，中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、舊金山灣區齊魯會館、北加州中文學校聯合會等協辦。

北加州祭孔大典委員會總召集人陳安東指出，北加州祭孔大典自1982年開辦以來已經40年。從開創北加州祭孔大典以來，灣區僑胞在海外傳承中華文化與儒家思想，持續舉辦祭孔活動，一直沒有間斷，實在非常具有意義。這次更進一步舉辦回顧展，將過往的照片、影片、祭孔禮器、祭孔服裝，以及各式道具拿出來展示，同時還配上文字的說明，就是希望來參觀展覽的民眾，能夠了解各項展出器具的真正意義與歷史價值，更進一步弘揚孔子思想與儒家文化。

舊金山經文處處長賴銘琪表示，北加州的祭孔大典是海外最大規模的祭孔儀式。他指出，儒家的孔子思想影響全球的華人，而全世界保存中華文化最完整的地方就是中華民國。因此，由中華民國政府舉辦祭孔大典是最正統的。他感謝祭孔委員會長年的努力，也期待北加州祭孔大典能繼續盛大舉辦下去。

前正獻官高長明教授當日也到場，並獲頒終生成就獎。

北加 加州 灣區

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