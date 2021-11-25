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英雄聯盟全球總決賽 明年落腳舊金山

記者李晗／舊金山報導
勇士隊主場舊金山大通中心的內場。（記者李晗／攝影）
勇士隊主場舊金山大通中心的內場。（記者李晗／攝影）

廣受歡迎的線上戰鬥類電競遊戲「英雄聯盟」（League of Legends，簡稱LoL），有不少的中國玩家。在剛剛過去的全球比賽中，中國戰隊更是拿下冠軍。

近日，「英雄聯盟」遊戲的發行公司Riot Games在舊金山宣布，2022年的全球比賽總決賽，將選址在勇士隊的舊金山主場大通中心（Chase Center）舉行。而半決賽、八強等比賽，也會在北美各地巡迴展開，包含的城市有多倫多、墨西哥城以及紐約市

Riot Games特別在舊金山大通中心舉行發佈會，邀請眾多國際媒體和電競類媒體參加。北美和大洋洲電子競技主管格里力（Chris Greeley）表示，2016年是英雄聯盟的粉絲最後一次有機會在北美體驗全球比賽，而這幾年間，電子競技的格局已經發生了很大變化。

「我們希望今年可以成為電子競技史上最激動人心的一年，」格里力並且表示，所有這些準備工作都將是「開胃菜」，因為2022年能夠讓北美地區的粉絲興奮回歸。

英雄聯盟發行公司高層宣佈將會在舊金山舉行2022年的全球總決賽。（記者李晗／攝影...
英雄聯盟發行公司高層宣佈將會在舊金山舉行2022年的全球總決賽。（記者李晗／攝影）

在剛剛過去的2021年總決賽中，中國賽區的EDG戰隊以3：2逆轉戰勝南韓賽區的DK戰隊，獲得全球冠軍。這個消息也引起眾多關注，電競話題一度傳遍社交媒體。據悉，過去幾年英雄聯盟的總決賽線上觀看人數持續突破記錄，最高峰時有超過7000多萬人同時觀看。2021的總決賽本來要在中國舉辦，因為疫情，最終移師歐洲冰島。

在Riot Games提供的聲明中，EDG電子競技俱樂部總裁吳歷華也期待2022年到北美參賽。他說，「上次世界賽在北美的時候，EDG的成績還未突破8強，2022年我們非常期待以衛冕冠軍的身份回到北美，期待這次能夠去北美更多的城市，EDG會和LoL一同努力，期待2022全球總決賽的到來。」

中國 舊金山 紐約市

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