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屋崙華埠治安又惡化 華女當街被搶走手提包

記者劉先進／屋崙報導
華埠近期治安形勢嚴峻。（記者劉先進／攝影）
華埠近期治安形勢嚴峻。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會華埠社安隊隊長馬作林24日表示，近期華埠及周邊治安形勢有惡化趨勢。23日下午1時30分，華人阮女士陪伴母親到屋崙(也議奧克蘭)華埠辦事，步行途中，忽然有車停在路邊，非裔青年跳下車搶劫，擄走華女手提包，包中有手機、鑰匙和不到60元現金。掙扎中，阮女士腿部擦傷，但沒有大礙。

馬作林表示，阮女士當時忙著照顧被驚嚇的母親，沒有報警，直到事發後近五小時才和他提及。也希望提醒華人朋友，遇到搶劫等罪案，一定要致電911報警。讓警方掌握罪案情況，好分配警力。

23日下午1時30分，阮女士陪伴老母親到華埠辦手續，步行至Harrison街夾10街等紅燈過馬路。忽然，一輛銀色小車衝過來停下，一名中等身材非裔青年男子跳下車，搶劫阮女士身上的手提包，阮女士抓住包不放，雙方一陣拉扯，她跌倒在地上，包還是被搶走。賊人飛快的回到車上，同夥一溜煙逃跑。

阮女士左小腿外皮受傷，並無大礙。手提包內有駕照、手機、兩戶人家鎖匙、支票、現金不足60元。

馬作林說，阮女士當時因為急著照顧受驚嚇的母親，也沒來得及報警。他直到23日下午近6時才從阮女士口中得知此事。 馬作林也提醒市民，華埠近期治安環境嚴峻，希望市民提高警惕，建議女士們出街最好別帶手提袋，遇到突發罪案首先要報警，即使不會報警也要學習。市民出街帶上哨子和葫椒噴霧以備不時之需。

馬作林說，近期灣區整體治安不佳。有歹徒成群結夥到各大購物商場搶劫。華埠因為義工巡邏，員警入駐，賊人相對較少單槍匹馬下手。都是趁著義工巡邏間隙，或義工巡邏範圍之外作案。「義工巡邏的範圍，是13街左右。但華埠周邊就有罪案發生。有華人也告訴我，21日晚上近6時許，在美麗湖散步時被搶劫。」

他表示，罪案頻發，人力不足的警局也疲於應付。因為擔心有人抗議示威，破壞警局，距離華埠僅一個街區的警局大樓，最近又開始在大門外設路障，這是疫情以來，警局第四次啟動此類裝備。考慮到一些匪徒洗劫大麻店，警局附近百老匯大道的大麻店，也安裝了木板，層層範圍。保安嚴格檢查進入人員駕照，防止不法分子鬧事。「希望市府協調警力資源，抓捕罪案。我們也會支持員警工作。」

目前，華埠社安隊已經在各大社媒微信群加緊招募人手。總人數超130人，每天巡邏人數10到17人，並延長巡邏時間。除了常規的早上10時到下午2時之外，社安隊還有4到5人集中在台山同鄉會會所，整裝待命，應對突發情況。

治安形勢嚴峻，東灣台山同鄉會華埠社安隊目前已加強華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
治安形勢嚴峻，東灣台山同鄉會華埠社安隊目前已加強華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

華埠 華人 駕照

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