屋崙採訪精品店竊案 電視台保安遇搶劫中彈傷

中槍的電視台保安躺在地上。（市民供圖）

灣區 盜竊搶劫事件浪潮洶湧襲來，連媒體保安都不能倖免。有電視台攝製組記者24日中午到屋崙 市中心14街拍攝Prime 356被盜竊事件，隨行有保安。結果有人來搶劫，並開槍打中保安。

22日晚上11時許，屋崙市中心Prime 356精品店被一批人破門偷竊。電視台記者於是在24日趕到現場，在商店外拍攝，結果嫌疑人過來搶劫。屋崙警方表示，槍擊事件發生在24日中午12時20分左右，地點在市中心第14街300號街區，就在Webster街以西。

當警員趕到現場時，發現該保安上腹部有槍傷，有意識，能呼吸。市民提供給本報記者的照片顯示，多人圍住一名疑似中槍者。

保安馬上被送往一家醫院搶救。據悉，他在醫院接受手術，情況穩定。他此前是一名警員，曾在聖荷西任職，紀錄顯示，他還在海沃德、屋崙等地擔任過警官。為總部位於Star Protection Agency的保安公司工作。

事發現場一些人稱，聽到了多聲槍響。警方並未立即公佈任何有關嫌疑人的訊息

屋崙警方已經懸賞7500元，希望市民能提供有利於破案的線索。知情者可致電警方510-238-3326或510-238-3426，或聯繫屋崙犯罪制止者組織（Crime Stoppers of Oakland）510-777-8572。

灣區近日多起有組織的團夥闖入商店盜竊。11月20日，在東灣核桃 溪市（Walnut Creek）的Nordstrom商店，有90人從三個不同入口衝入商店內，大肆盜竊。

康曲柯士達縣地檢處24日表示，有三人已被核桃溪警局逮捕。分別是30歲的道森（Dana Dawson），32歲的安德爾伍德（Joshua Underwood）和19歲的羅賓遜（Rodney Robinson）。三人被指控二級盜竊、試圖或進行二級搶劫、有組織的零售盜竊等罪名。將在29日過堂。

根據康縣給本報的訴訟文件，90人乘坐25輛車來到商店門口，有的車輛沒有車牌，有的是用的臨時登記標籤，有的用了經過編碼的冷車牌，防止執法機構跟蹤。這些車輛是有策略的停靠，防止應急人員趕到救援。他們使用了錘子等武器，破門而入。他們在一分鐘內盜竊價值10萬元的物品。在搶劫盜竊中，劫匪屢次做出攻擊行為，包括毆打員工頭部、用辣椒水噴人、用刀攻擊人、擊打員工面部等。

康縣地檢長表示，地檢處至於與和警局、零售社區合作，追究參與零售盜竊的人的責任。這些犯罪對企業主和消費者產生不利影響，導致商戶損失慘重。