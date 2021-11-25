衛星圖像顯示：千禧大廈周圍金山市中心 正緩慢下陷

衛星圖像顯示，環繞千禧大廈的舊金山市中心地區，正在緩慢下陷。(Getty Images)

千禧大廈被認為是舊金山 最著名的正逐漸下沉的建築物。但研究人員表示，衛星圖像觀察證實，環繞千禧大廈的舊金山整個市中心地區，也正在緩慢下陷。

美國地質調查局研究地球物理學家帕森斯(Tom Parsons)表示，灣區 有不到100萬棟建築，上世紀有3.5兆磅開發與人類活動，包括與地下水流失有關的下陷，導致整個灣區估計有3英寸下沉。他指出，明顯可見，密度最大與最高的建築物集中在舊金山市中心，從該地區建築物可見到最多累積下沉。

千禧大廈重量約有6.86億磅，是舊金山第三重的建築物。前9名重建築物都超過3億磅，但唯一有顯著下沉的是千禧大廈。大廈開發商將問題歸咎於相鄰建築的地下水流失。但岩土工程專家認為，關鍵是其地基沒有植根到基岩。

帕森斯指出，市中心所有建築物重量都足以施加向下力量、影響地震 斷層。幸運的是，聖安德里亞斯斷層(San Andreas Fault)到達舊金山之前，就已離岸運行，額外數億磅重量將不太可能產生地震影響。儘管如此，歐洲航太局(European Space Agency)衛星所拍攝圖像顯示，舊金山市中心地區有大量下陷建築物。國際高樓地基專家普洛斯(Harry Poulos)表示，重量相當的建築物聚集，會相互影響。

帕森斯指出，他目前正在研究紐約曼哈頓，因為這個城區也在下沉當中，面臨與舊金山相同的氣候變遷威脅。他表示，地平面與海平面朝相反方向移動，對沿海城市來說，是一種危險的情況。若在靠近水岸線發生建築物下沉問題，例如舊金山某些地區，必須擔心當海平面上升時可能產生大風暴，以及更頻繁的洪水發生。

舊金山建築部門官員表示，市府有長期計畫支撐保護海堤。高樓層建築物具有適當設計的地基，則不應下陷超過4英吋。工作小組敦促所有新設建築物在建造後，必須進行至少十年的監測。