金山日落區爭議建案 市議員馬兆明倡規模縮小

反對項目的日落區民眾發起示威。（本報檔案照片）

舊金山 日落區的一項大型住房建案引發爭議不斷，附近鄰居的反對聲浪持續。市議員馬兆明最新提出了妥協的方案，將該建案的規模縮小。

這個住房建案位於2550 Irving街，原址是警察 信用合作社（credit union），原定計畫建設98個可負擔住房單位，有一房、兩房、三房不同類型。當時建案消息一出，許多附近的居民都發聲反對。他們認為大量引入住房之後，將會導致附近的停車困難和治安惡化。同時這個七層樓的廉租房建案，也將會造成陰影，並且使得附近的獨立屋內的居民的隱私 度受損。居民們對於整一個廉租房開發案的過程的透明度存在質疑。

反方一度在醞釀，將會拿起法律武器，對這個建案提起訴訟。反方提出的其中一個條件就是縮小規模，即認為原本98個住房單位太多。馬兆明最新支持的妥協方案中，就是將原本98個單位，縮減至80個單位，也就是減少18個單位。

馬兆明表示，如果真的引發訴訟，可能會導致這個建案延遲，甚至被腰斬。他形容建案的開發商TNDC和市長辦一直沒有太多回應民眾的聲音，對此感到失望。他強調，妥協方案可以更好地推進這個項目，同時也為未來在舊金山西面建設更多的可負擔住房打下基礎。

市長辦和開發商TNDC均對於妥協方案表示不認同。市長布里德（London Breed）的發言人表示，舊金山需要建設更多的可負擔住房，不認同要縮小Irving街的住房建案。

該建案在去年12月底提出，隨後進入漫長的社區諮詢和爭議環節。反方還一度發起示威活動，支持者集會聲援項目。更多項目信息可見：https://www.2550irving.com/。