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美華慈心關懷聯盟名醫論壇 路桂軍12月1日開講

記者李榮／灣區報導
北京清華長庚醫院疼痛科主任路桂軍，將談「三安，四評，五滿意」。（美華慈心關懷聯盟提供）
北京清華長庚醫院疼痛科主任路桂軍，將談「三安，四評，五滿意」。（美華慈心關懷聯盟提供）

美華慈心關懷聯盟宣布，將在12月1日邀請北京清華長庚醫院疼痛科主任路桂軍醫師演講，講座主題為「三安，四評，五滿意」。路桂軍將分享對於生命末期患者逝去後的安寧療護評價體系。

路桂軍是北京清華長庚醫院疼痛科主任，也是中國生命關懷協會常務理事、開創中國的安寧療護體系；他是美華慈心關懷聯盟名醫論壇—人生大事系列的特邀講師，曾主講過「文化療癒傷痛」以及「愛是生命盡頭的信仰」。路桂軍是生死學和生死教育領域的專家，著有「見證生命，見證愛」一書。他認為，生而有愛，別亦無憾，死亡是每個人每個家庭都需要努力的課題。雖然傳統中華文化對於死亡較為忌諱，但路桂軍一直力圖打破禁忌，公開談論死亡。

「說死，是為了更好地生。」路桂軍認為，了解生命末期患者逝去後的安寧療護評價體系，可以幫助大家明白如何提高生命質量。所謂的三安是指：逝者安詳、生者安寧、環境平安順遂，「歡迎大家一起來參加講座，了解什麼是三安、四評和五滿意，讓我們為自己和家人的生命更圓滿而努力，讓那些痛心疾首的生死兩相憾轉為生死兩相安。」

講座時間：美西時間12月1日（周三）下午3時30分至5時。報名連結：https://tinyurl.com/532wsdes。電話留言報名：866-661-5687。講座Zoom ID：859 6624 2894。密碼：2005。

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