我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

復出日尚未定 勇士湯普森期待上場：想奪冠勝過一切

記者劉先進／舊金山報導
湯普森恢復不錯。他表示，勇士本賽季可以問鼎總冠軍。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森恢復不錯。他表示，勇士本賽季可以問鼎總冠軍。（記者劉先進 ／攝影）

因重傷休戰兩年之久的金州勇士球星湯普森，23日首次參加全隊合練，傷勢恢復不錯。他表示，勇士本賽季可以問鼎總冠軍。他比以前更有動力，非常想要奪冠，勝過一切。

湯普森2019年總冠軍賽第六場撕裂左前十字韌帶，2020年11月撕裂右跟腱。兩年未參加比賽。勇士對他的恢復非常謹慎。上周，他開始和球隊工作人員進行五對五訓練，直到23日，才參與全隊正式合練。

雖然勇士隊一直希望湯普森能在聖誕節前後複出，但主教練柯爾強調，湯普森的復出日期尚未確定，球隊希望湯普森在離開球場如此之久後繼續增強力量和耐力。「他的回歸，沒有目標日期，我們有幾周的時間，盡可能多地讓他參加合練，建立比賽耐力。幾周內我們將得到預定的復出日期。」

湯普森表示，來回奔跑打球，讓人興奮。枯燥的恢復過程已經過去，現在只是找到比賽狀態 。「我必須保持耐心，我可能是一個急於上場打球的人，但我只是難以置信地感謝能上場。訓練人員和我在過去兩年所做的工作真的得到了回報，很難用語言來表達，對再次打籃球的感激之情。」

湯普森表示，球隊可以在本賽季奪冠，「勇士目前戰績是15勝2負，這是一個很好的冠軍準備就緒的指標，我們的防守和進攻，是聯盟前三名，我甚至沒有出場。考慮到這一點，我比以前更有動力，非常想拿冠軍，這比什麼都重要。」

湯普森表示，他一直被那些懷疑他和勇士隊是否能重回巔峰的批評者所激勵。想進入NBA75年75球星名單。「我想要一些認可，但沒有得到，這很好。如何獲得認可？去贏球。我只是想再贏一次，贏得第四枚戒指。在過去的兩年，不能參加比賽，我覺得有很多被壓抑的能量來證明，不是向別人，而是向自己證明，我仍然是最好的球員之一。 」

勇士 聖誕節 總冠軍賽

上一則

伊州華裔議員馬靜儀 到訪灣區將會華商

下一則

歐盟將禁砍伐林地產物

延伸閱讀

遊行濺血╱嫌犯前科紀錄超過50頁 坐過兩次牢

遊行濺血╱嫌犯前科紀錄超過50頁 坐過兩次牢
威州聖誕遊行慘案 目擊者：奶奶舞者被撞後飛彈車頂

威州聖誕遊行慘案 目擊者：奶奶舞者被撞後飛彈車頂
NBA／湯普森復健路快到盡頭 勇士總管：最快1個月內回歸

NBA／湯普森復健路快到盡頭 勇士總管：最快1個月內回歸
襲警累犯再傷亞警卻被釋放 紐約市警局長動怒

襲警累犯再傷亞警卻被釋放 紐約市警局長動怒
NBA／湯普森復原情況良好 傳有望聖誕節前回歸

NBA／湯普森復原情況良好 傳有望聖誕節前回歸

熱門新聞

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18
劫匪搜索喬伊納車子，他才掏出槍還擊。（視頻截圖）

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

2021-11-23 21:00

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞