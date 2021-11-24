復出日尚未定 勇士湯普森期待上場：想奪冠勝過一切

湯普森恢復不錯。他表示，勇士本賽季可以問鼎總冠軍。（記者劉先進 ／攝影）

因重傷休戰兩年之久的金州勇士 球星湯普森，23日首次參加全隊合練，傷勢恢復不錯。他表示，勇士本賽季可以問鼎總冠軍。他比以前更有動力，非常想要奪冠，勝過一切。

湯普森2019年總冠軍賽 第六場撕裂左前十字韌帶，2020年11月撕裂右跟腱。兩年未參加比賽。勇士對他的恢復非常謹慎。上周，他開始和球隊工作人員進行五對五訓練，直到23日，才參與全隊正式合練。

雖然勇士隊一直希望湯普森能在聖誕節 前後複出，但主教練柯爾強調，湯普森的復出日期尚未確定，球隊希望湯普森在離開球場如此之久後繼續增強力量和耐力。「他的回歸，沒有目標日期，我們有幾周的時間，盡可能多地讓他參加合練，建立比賽耐力。幾周內我們將得到預定的復出日期。」

湯普森表示，來回奔跑打球，讓人興奮。枯燥的恢復過程已經過去，現在只是找到比賽狀態 。「我必須保持耐心，我可能是一個急於上場打球的人，但我只是難以置信地感謝能上場。訓練人員和我在過去兩年所做的工作真的得到了回報，很難用語言來表達，對再次打籃球的感激之情。」

湯普森表示，球隊可以在本賽季奪冠，「勇士目前戰績是15勝2負，這是一個很好的冠軍準備就緒的指標，我們的防守和進攻，是聯盟前三名，我甚至沒有出場。考慮到這一點，我比以前更有動力，非常想拿冠軍，這比什麼都重要。」

湯普森表示，他一直被那些懷疑他和勇士隊是否能重回巔峰的批評者所激勵。想進入NBA75年75球星名單。「我想要一些認可，但沒有得到，這很好。如何獲得認可？去贏球。我只是想再贏一次，贏得第四枚戒指。在過去的兩年，不能參加比賽，我覺得有很多被壓抑的能量來證明，不是向別人，而是向自己證明，我仍然是最好的球員之一。 」