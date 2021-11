舊金山市長布里德挺小商業 鼓勵市民當地消費

布里德呼籲呼籲金山市民假期可以在當地購物。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市長布里德與經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD)23日發起了第八屆「Shop and Dine in the 49」活動,鼓勵市民們在即將到來的假日,在舊金山49平方英哩內購物消費,支持舊金山小商業恢復、發展經濟。

布里德說,正因為舊金山多元化的小商業社區提供了便利及特殊性,形塑了這座城市的風貌。隨著假期到來,各行各業經濟復甦之際,鼓勵民眾更應前往當地購物,支持喜歡的企業和商店。

今年的「Shop and Dine in the 49 」活動從12月1日(星期三)開始,與鄰里商人協會合作,一輛帶有49種裝飾的「 Shop and Dine」無軌電車,將在12月的三個周末,替全市不同的鄰里購物區,帶來節日慶祝活動。OEWD的市政廳假日快閃店也將於12月7日上午11時至下午3時返回。屆時將有逾35位當地藝術家和製造商,與舊金山藝術委員會合作。

市民可以上網www.shopdine49.com查看電車之旅的時間表,以及當地小商業和社區購物計畫、假期相關的活動、促銷活動的詳細內容和日期。

市長布里德在Maryna street 商業街購物。(記者李怡╱攝影)

經濟和勞動力發展辦公室主任索菲斯(Kate Sofis)表示,假期對於小型零售商 、餐館、當地製造商和藝術家以及他們雇用人員來說,是關鍵的季節。隨著舊金山人本季開始假日購物,市府鼓勵居民和遊客透過訪問社區商店,或到當地零售商的網站訂購,來支持當地購物。她指出,多元化的商店是社區和經濟的基石,透過支持當地消費,可以讓城市經濟從疫情 中逐漸復甦,此刻正是重要的里程碑。

為了在活動中推廣「Shop and Dine」,舊金山市議員司嘉怡(Catherine Stefani)提出立法,要求12月4至5日和 12月11至12日,街道零售的小商業免除許可證費用。

「小型企業是使舊金山成為充滿活力和理想的生活、工作和旅遊勝地的重要組成部分,」司嘉怡說,隨著城市從疫情中走出來,必須盡一切努力支持當地的小商業,確保它們完全康復。她敦促每一位舊金山人,在佳節期間到當地購物和用餐。

此外,「Shop and Dine in the 49」活動也將與捷運BART合作,以促進公共交通可達的當地企業。BARTable 是一個致力於推廣BART無障礙活動的網站,將提供BART車站六個街區範圍內的獨立商家訊息,並向乘客提供促銷優惠。

「對我們來說,提升本地企業很重要,尤其是在這個充滿挑戰的時期。」舊金山商會主席兼執行長方達利(Rodney Fong)說,當地小商業使社區變得獨特而充滿活力,並保持經濟健康,這也是舊金山商會支持當地消費活動的最大原因。

舊金山有九萬多家小商業,創造了數以千計的就業職位。目前舊金山居民每年在外地和網路零售商店花費數億元。根據商務部數據,疫情期間,全國上網購物的零售業從11%增加到14%。即便現在放寬了實體購物的限制,2021年第三季網路商店銷售額仍占全國總銷售額的13%,上網購物的趨勢在全加州和舊金山更為明顯,因為與其他州比,加州網路購物的頻率更高。

「我相信舊金山的經濟正在復甦的道路上,當地購物和用餐活動將有助於將假日購物者帶入到小企業中來」,舊金山地區商人協會理事會主席莫甘南 Maryo Mogannam)說,消費者在當地小商業消費,對當地就業和經濟復甦至關重要。即使消費者到店面消費的金額僅新增一個百分點,也會為舊金山經濟創造數百萬元的效益。

「Shop and Dine in the 49」是由市長辦公室與經濟和勞動力發展辦公室、小型企業辦公室與當地商人協會、社區福利和舊金山商會合作共同發起的。舊金山藝術委員會協辦,部分由萬事達卡贊助。