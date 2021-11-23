舊金山探索博物館「光芒」聯展 董承濂2作品亮相

作品「時空」。（主辦單位提供）

舊金山探索博物館 （the Exploratorium）在因新冠肺炎疫情閉館一年後，策畫的首檔冬季聯展「光芒」（Glow），邀集來自台灣 、日本、英國及美國之8位藝術家展出10件作品，主題聚焦「光」的關聯性及啟發性潛力。灣區藝術家董承濂獲邀展出「若水」及「時空」2件作品，展期至明年1月30日止。

探索博物館為結合藝術、科學及教育領域的創新型科技藝術博物館，這次主動邀展，起因於策展人在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與南加大 亞太博物館合辦之「身靈奇境：董承濂的體驗式藝術」特展中，發現這2件作品，符合「光芒」聯展的企畫目標，因此依展品規格設置空間和技術設備，以極佳化呈現董承濂的藝術實踐、哲學思維、手工製作及優雅的設計。也希望替觀眾提供一個不同方式「看」的機會，身歷其境浸潤在光的奇蹟與音樂的藝術氛圍。

主辦單位介紹，「若水」（Becoming Horizon）以優雅及冥想調性的光線，搭配悠揚的音樂，10英尺正方型金屬框架平台上鑲嵌10萬片藍色鏡面馬賽克磚，閃爍如陽光下的平靜的水面，底部的風扇機械設計使水面起伏。水面上漂浮、旋轉著一個金屬立方體，不同角度反射出不同的光芒。在繽紛又沉靜的氛圍中，幫助觀眾體驗內在與外在生命的平衡與滿足。

另一個作品「時空」（Spacetime），則是以細緻的光線與影像，重新構建我們對空間和時間的理解，「在一個雙面鏡的立方體中，隨著立方體本身的緩慢旋轉，迷宮般的線條忽明忽暗。內部似乎在混亂地反射和擴張─直到─達到完美的角度！它展現一個有序的、精確的和無限的視野，這種清晰的視野只持續片刻，經由這個作品，使觀眾見證空間和時間之間錯綜複雜的關係。」

住在屋崙的董承濂，畢業於台灣東海大學美術系創作組，後來在俄勒岡大學拿到金工與珠寶設計藝術碩士，是一位結合金工、現代科技與多媒體裝置的概念性藝術家與工程師。作品運用科學及精密零件，以及聲音、光影等，呈現超自然的視覺效果與互動性，提供觀眾特別的沉浸式藝術，希望觀賞者能從整體空間中體會藝術的力量。