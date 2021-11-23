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舊金山探索博物館「光芒」聯展 董承濂2作品亮相

記者李榮／灣區報導
作品「時空」。（主辦單位提供）
作品「時空」。（主辦單位提供）

舊金山探索博物館（the Exploratorium）在因新冠肺炎疫情閉館一年後，策畫的首檔冬季聯展「光芒」（Glow），邀集來自台灣、日本、英國及美國之8位藝術家展出10件作品，主題聚焦「光」的關聯性及啟發性潛力。灣區藝術家董承濂獲邀展出「若水」及「時空」2件作品，展期至明年1月30日止。

探索博物館為結合藝術、科學及教育領域的創新型科技藝術博物館，這次主動邀展，起因於策展人在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與南加大亞太博物館合辦之「身靈奇境：董承濂的體驗式藝術」特展中，發現這2件作品，符合「光芒」聯展的企畫目標，因此依展品規格設置空間和技術設備，以極佳化呈現董承濂的藝術實踐、哲學思維、手工製作及優雅的設計。也希望替觀眾提供一個不同方式「看」的機會，身歷其境浸潤在光的奇蹟與音樂的藝術氛圍。

主辦單位介紹，「若水」（Becoming Horizon）以優雅及冥想調性的光線，搭配悠揚的音樂，10英尺正方型金屬框架平台上鑲嵌10萬片藍色鏡面馬賽克磚，閃爍如陽光下的平靜的水面，底部的風扇機械設計使水面起伏。水面上漂浮、旋轉著一個金屬立方體，不同角度反射出不同的光芒。在繽紛又沉靜的氛圍中，幫助觀眾體驗內在與外在生命的平衡與滿足。

另一個作品「時空」（Spacetime），則是以細緻的光線與影像，重新構建我們對空間和時間的理解，「在一個雙面鏡的立方體中，隨著立方體本身的緩慢旋轉，迷宮般的線條忽明忽暗。內部似乎在混亂地反射和擴張─直到─達到完美的角度！它展現一個有序的、精確的和無限的視野，這種清晰的視野只持續片刻，經由這個作品，使觀眾見證空間和時間之間錯綜複雜的關係。」

住在屋崙的董承濂，畢業於台灣東海大學美術系創作組，後來在俄勒岡大學拿到金工與珠寶設計藝術碩士，是一位結合金工、現代科技與多媒體裝置的概念性藝術家與工程師。作品運用科學及精密零件，以及聲音、光影等，呈現超自然的視覺效果與互動性，提供觀眾特別的沉浸式藝術，希望觀賞者能從整體空間中體會藝術的力量。

作品「若水」。（主辦單位提供）
作品「若水」。（主辦單位提供）

博物館 台灣 南加大

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