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薩拉度加市長趙嬿 再度競選2022年市議員

記者王子涵／聖荷西報導
包括聯邦眾議員艾許、加州眾議員羅達倫、庫比蒂諾市長蒲仲辰等人都讚許了趙嬿這一年作為薩拉度加市長的表現。（記者王子涵／攝影）
包括聯邦眾議員艾許、加州眾議員羅達倫、庫比蒂諾市長蒲仲辰等人都讚許了趙嬿這一年作為薩拉度加市長的表現。（記者王子涵／攝影）

薩拉度加市長趙嬿20日舉辦競選2022年薩拉度加市議員的活動。趙嬿表示，過去一年社區迎來前所未有的挑戰，作為市長，她經得住考驗，她希望用領導力、行動力繼續為薩拉度加市服務。

當天超過60名當地居民參加趙燕競選活動，包括聖他克拉拉縣議員西米提安（Joe Simitian）、聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）、加州眾議員羅達倫（Evan Low）、庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）、聖縣議員李洲曉（Otto Lee）、前市長黃少雄（Gilbert Wong）、庫比蒂諾市議員魏紅等，都應邀參與活動。

趙嬿將在今年12月正式卸任市長的職位，而她的市議員任期也將在明年底結束。趙嬿於2018年當選薩拉度加市議員，也曾在薩拉度加市規畫委員會工作8年，並擔任一年主席職位。

趙嬿擁有加州大學柏克萊分校電氣工程和電腦科學學士學位，並在聖他克拉拉大學完成電機工程碩士。畢業後，她在半導體業從業超過23年。她的丈夫Tri Hong，以及她的三個孩子自1998年以來就居住在薩拉度加市。

聯邦眾議員艾許說：「如果沒有好人的幫助，我們將一事無成。」（記者王子涵／攝影）
聯邦眾議員艾許說：「如果沒有好人的幫助，我們將一事無成。」（記者王子涵／攝影）

聖縣議員西米提安表示：「我很贊同趙嬿能夠繼續擔任薩拉度加市議員。她懂得傾聽，懂得包容，她有很強的的能力。並且她了解這裡的居民、價值和挑戰。」

聯邦眾議員艾許說：「如果沒有好人的幫助，我們將一事無成。」她表示，這是一個特別的場合，我們大家聚在一起支持趙嬿，這是民主在行動。」艾許表示，「我們國家正經歷著一段艱難的時期，分裂大於團結，但我們明白，在西岸山谷的這座城市裡，多元是動力，團結是力量。」

庫比蒂諾市長蒲仲辰表示，對於許多了解西岸山谷城市的人們來說，包括庫比蒂諾、薩拉度加、金寶市等，過去的一年我們聯合在一起，解決了許多困難。我也有幸在過去的一年和趙嬿市長一起工作，我敢保證她的自我學習和工作的態度是難得的。

趙嬿再競選蛋糕。（記者王子涵／攝影）
趙嬿再競選蛋糕。（記者王子涵／攝影）

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