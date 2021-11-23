薩拉度加市長趙嬿 再度競選2022年市議員
薩拉度加市長趙嬿20日舉辦競選2022年薩拉度加市議員的活動。趙嬿表示，過去一年社區迎來前所未有的挑戰，作為市長，她經得住考驗，她希望用領導力、行動力繼續為薩拉度加市服務。
當天超過60名當地居民參加趙燕競選活動，包括聖他克拉拉縣議員西米提安（Joe Simitian）、聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）、加州眾議員羅達倫（Evan Low）、庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）、聖縣議員李洲曉（Otto Lee）、前市長黃少雄（Gilbert Wong）、庫比蒂諾市議員魏紅等，都應邀參與活動。
趙嬿將在今年12月正式卸任市長的職位，而她的市議員任期也將在明年底結束。趙嬿於2018年當選薩拉度加市議員，也曾在薩拉度加市規畫委員會工作8年，並擔任一年主席職位。
趙嬿擁有加州大學柏克萊分校電氣工程和電腦科學學士學位，並在聖他克拉拉大學完成電機工程碩士。畢業後，她在半導體業從業超過23年。她的丈夫Tri Hong，以及她的三個孩子自1998年以來就居住在薩拉度加市。
聖縣議員西米提安表示：「我很贊同趙嬿能夠繼續擔任薩拉度加市議員。她懂得傾聽，懂得包容，她有很強的的能力。並且她了解這裡的居民、價值和挑戰。」
聯邦眾議員艾許說：「如果沒有好人的幫助，我們將一事無成。」她表示，這是一個特別的場合，我們大家聚在一起支持趙嬿，這是民主在行動。」艾許表示，「我們國家正經歷著一段艱難的時期，分裂大於團結，但我們明白，在西岸山谷的這座城市裡，多元是動力，團結是力量。」
庫比蒂諾市長蒲仲辰表示，對於許多了解西岸山谷城市的人們來說，包括庫比蒂諾、薩拉度加、金寶市等，過去的一年我們聯合在一起，解決了許多困難。我也有幸在過去的一年和趙嬿市長一起工作，我敢保證她的自我學習和工作的態度是難得的。
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