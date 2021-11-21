佛利蒙工廠女員工提訟：在Tesla遭受猖狂性騷擾

一名在Tesla佛利蒙工廠工作的女性員工提出訴訟，指控她在公司遭受猖狂性騷擾。(美聯社)

一名在Tesla 佛利蒙工廠工作的女性員工提出訴訟，指控公司讓她遭遇「猖狂性騷擾 」(rampant sexual harassment)的處境。38歲的巴瑞查(Jessica Barraza)在屋崙州法院提出訴訟指出，她在Tesla擔任夜班工作期間，遭遇「噩夢般」(nightmarish)的工作條件，同事與主管對她與其他女性員工做出下流的評論和手勢，一周數次。她向主管與人事部門反應，他們卻未採取行動。

根據訴訟書，由於遭到性騷擾行為長達3年，巴瑞查罹患恐慌症，並且「害怕返回工作，因知道她的身體可能隨時受到侵犯，並且肇事者不會承擔任何後果。」她正在服藥並接受治療，與從前相比如同換了一個人。

Tesla並未回覆評論要求。巴瑞查訴訟內容，早先已被「華盛頓郵報」報導。

此案發生之際，正值Tesla面臨另一案1.37億元陪審團裁決。一名前合約員工表示，他曾在佛利蒙工廠經歷種族主義。一名陪審團員透露，陪審團期望敦促Tesla主管採取最基本預防措施，作為一間大型公司，他們忽略保護工廠內的員工。

Tesla佛利蒙工廠多年來一直被指控發生歧視 事件，但大部分員工因受到仲裁協議約束，對案件保密。兩年來，Tesla投資人嘗試迫使公司公布更多有關透過股東決議與員工進行仲裁的資訊。但每次，公司董事會都反對這項要求，儘管支持力量越來越大，決議皆未能獲得足夠票數通過。

針對員工的仲裁協議，巴瑞查的律師羅恩(David A. Lowe)認為，Tesla制定對他們很重要的訴訟法庭權利，卻同時禁止員工做同樣的事。巴瑞查案例相當重要，因為她的陳述令人感到震驚，情形十分惡劣。

還有其他女性員工也對她們在Tesla工作經歷提出告訴。黑人女性史派茲(Rebecca Spates)2019年6月經由人資機構加入Tesla，提訟稱她因族裔、性別與年齡遭受歧視。根據她今年9月在阿拉米達縣高等法院提出的訴訟內容，除了歧視之外，她也向管理層舉報有一名同事觸碰她的臀部。