受監管吸毒場所 布里德推動春季前開設

舊金山市長布里德致力於春季前開設政府監管的毒品注射場所。(美聯社)

舊金山 市長布里德(London Breed)正推動最早於春季之前，開設有醫療專業監管的注射毒品 場所，並計畫收購靠近田德隆區(Tenderloin)的一棟大樓，進行相關計畫。儘管根據聯邦與州法，監管毒品注射場所現為非法，布里德仍試圖在舊金山開設注射站。此舉是因為她面臨逐漸增加的壓力，必須解決舊金山市吸食藥物過量危機，去年以來已導致創紀錄死亡人數。

另一方面，布里德與其他城市領袖也面臨極大的政治壓力，要求對舊金山街道做出顯著改變，特別是在田德隆地區，當地經常可見露天吸毒用藥與毒品交易活動。一群商業主與哈斯廷加大(UC Hastings)法學院去年控告舊金山市，原因是鄰近街道環境極為糟糕。

布里德表示，她決心要設立有監管功能的吸毒消費場所，儘管過程比預想還要複雜，也必須考慮到若進行計畫，本地居民生活勢必會受到影響。

舊金山是加州 用藥過度死亡率最高的大縣。即使市府領袖今年已投資1320萬元在防治過量用藥的新設與擴增計畫，官員仍努力應對每天用藥過度死亡平均2人的危機。為開設一個安全消費性質的監管吸毒站，布里德也致力於制定策略，確保鄰近地區街道會有不同景象。

布里德表示，她正在權衡開設注射站可能面臨的潛在法律後果。部分專家表示，此舉可能導致在場所內工作或使用毒品者面臨被起訴風險。舊金山市也可能被罰款，任何設站使用土地也可能因此有被沒收的風險。

市長日前向市議會提出以630萬元收購在822 Geary St.的大樓，該地點原是Goodwill商店，這是開設安全注射站的第一步。即使市府不在大樓內開設監管消費用藥站，公衛部門也將在該地點進行一系列心理健康與毒品治療服務。市府買樓經費來自2018年營業稅提案C。

舊金山地方領袖致力於解決用藥過量問題，主要集中在無家可歸族群，大部分案例發生在田德隆與SoMa等地區。公衛專家與倡議人士認為，受監管的注射站可成為解決危機的有效工具，若有人用藥過量，現場醫療專業人員可提供協助，並將他們與長期護理服務連結。