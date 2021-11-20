車庫2天被偷竊9次 舊金山居民怒了

舊金山入室盜竊案激增，一車庫兩天被盜九次，居民抓狂。（美聯社）

史密斯（Jenna Smith）上個月在芝加哥參加她祖母的葬禮時，通過一個與車庫的安全攝像頭相連的應用程序，看到自己的手機屏幕上一個男人晃晃悠悠地走進她的車庫，片刻之後，帶著裝滿物品的行李箱離開。

她說，這名男子或他人在兩天內闖入了九次。她在Mission警察 局報警，警察三次來到她家，總是在小偷離開幾分鐘後才趕到。小偷總共偷竊了野營裝備、運動器材、一個高質量的揚聲器、電動工具和衣服，總價值約4000元。

她是全市範圍內入室盜竊案激增的數千名受害者之一。入室盜竊案從2019年4323起，增加到2020年6437起，今年則略微下降到6289起。警方記錄顯示，Taraval、Mission、Bayview和Ingleside區周圍的盜竊案激增最多，這表明竊賊的目標是外西側、東南和卡斯楚區的社區，那裡的許多居民住在有底層車庫的維多利亞式建築中。

日落區居民諾托（Frank Noto）是宣傳團體 「停止犯罪」（Stop Crime SF）的主席。他說，隨著COVID-19和辦公室的關閉，市中心被清空，財產犯罪的肇事者遷移到了住宅區，不再打碎遊客租來的汽車窗戶，而是直接入盜民居。這些增長可能為疫情 引起的行為變化所驅動，但與全州的趨勢相悖。

根據聯邦調查局的數據，在整個加州 ，盜竊案在過去十年中有所下降，從2012年超過24萬件的高峰下降到去年的不到15萬件。

更令人不安的是，入侵者在居民在場時闖入房屋的案件大幅增加。這些犯罪，從2019年1月至11月11日向警方報告的453起，到今年截至11月11日的1054起，在兩年內增加了一倍多。

一些受害者對那些接到報告卻沒有進行逮捕的警察，及缺少舉措的城市官員感到憤怒。多年來，有些居民湊錢雇用不當班的警察和安全巡邏人員，同時用燈光和安全攝像機加固他們的房屋，並修剪樹木或樹籬，以使竊賊難以藏身。