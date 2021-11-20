CVS全國將關900店 舊金山21家店 暫未收到關閉通知

CVS計劃從 2022 年春季末開始，在未來三年內每年關閉 300 家門店。(本報系資料照片)

CVS Health公司本周四宣布， CVS計畫在未來三年內關閉全國900家藥店，並努力轉變商業模式以滿足不斷變化的客戶需求。聲明表示，關閉計畫從2022年春季末開始，在未來三年內每年關閉300家門店。 CVS發言人表示，該公司不會透露有關關閉哪些門店或何時關閉的更多細節，但表示這些決定將會基於財務和地理位置的需求而做出。

CVS計畫關閉的門店是全國門店總數量的大約10%。根據CVS網站，目前在舊金山 擁有21家門店，這些店尚未接到通知。

發言人Monica Prinzing 在一封電子郵件中說，將與當地社區和商店地點進行協調，提前發出關店通知，以便進行準備。CVS在聲明中表示，它正在評估人口、消費者購買模式和未來健康需求的變化，以確保商店在合適的地點繼續為消費者和企業提供合適類型的店面運營。

關閉連鎖藥店已成為舊金山關於犯罪和刑事司法的激烈辯論的主題。例如，支持罷免地方檢察官博徹思（ Chesa Boudin ）的民眾指出，入店行竊是該市生活在他的領導下惡化的一個例子，也因此導致商家關店潮。

Walgreens表示，猖獗的入店行竊行為促使該公司上個月關閉了舊金山的五家商店，儘管舊金山警察 局報告的入店行竊數據並不支持這一解釋。Walgreens一位發言人上個月表示，舊金山的入店行竊損失是全國平均水平的五倍。

在疫情大流行前美國 證券交易委員會的一份文件中，Walgreens同樣宣布關閉美國約200家門店的計畫，以幫助削減成本，但尚未透露關閉門店的具體地點。