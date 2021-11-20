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屋崙獲上億撥款將改善基建 有利建運動家隊新濱海球場

編譯組／屋崙19日電
屋崙獲聯邦和加州政府大筆撥款，將用來改善基礎建設，有利興建運動家隊的新濱海球場。（取自推特）
屋崙獲聯邦和加州政府大筆撥款，將用來改善基礎建設，有利興建運動家隊的新濱海球場。（取自推特）

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）宣布，為運動家棒球隊（A’s）籌措興建濱海新球場資金的工作已獲得重大進展，因為聯邦已承諾提供1450萬元資金給屋崙。

薛麗比19日在記者會上表示，聯邦政府將撥款1450萬元給屋崙，用來改善傑克倫敦廣場（Jack London Square）部分地區的公車道、人行道和自行車道。此外，加州政府也將從預算中撥出2億6000萬元給屋崙港（Port of Oakland）作為升級基礎建設之用，屋崙另外還從其他管道獲得了1700萬元的資金。

薛麗比表示，屋崙正在考慮發行有限義務債券，以獲得升級基礎建設需要的額外1億5000萬元。

薛麗比說：「今天這項宣布無疑支持了我們的運動家球隊興建新的濱海球場，聯邦提供的額外1450萬元讓我們離成功興建濱海球場的目標又更近了一步。」

運動家隊對這項宣布表示歡迎。運動家隊總裁卡瓦爾（Dave Kaval）說：「這是一個非常正面的發展，我們十分受鼓舞，它讓這項提案更有機會在董事會中獲得具有約束力的投票。」

不過，卡瓦爾也表示，他們已經對拉斯維加斯一處物業出價競標，意味著運動家隊是否會留在屋崙仍是未知數。

薛麗比指出，無論新球場最終是否會興建，聯邦和加州提供的大部分資金都將用來改善傑克倫敦廣場地區和屋崙港的基礎建設。

薛麗比表示，屋崙下個月就可完成濱海球場的最後環評工作，她預計這項計畫將在明年初交給市議會進行最後投票。

運動家隊最初提議，希望以10億元私人資金在霍華德碼頭（Howard Terminal）興建一個有3萬5000個座位的濱海球場、3000個住房單位、150萬平方呎商業空間、27萬平呎零售空間、一個擁有3500個座位的室內表演中心、一家400間客房的飯店和18畝公共開放空間。他們與屋崙市政府之間最大的分歧在於3億5200萬元的基礎建設和交通升級資金該由誰付，以及可負擔住房的數量。

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