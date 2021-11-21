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退伍軍人節遊行 APAPA佛爾森響應

劉行／供稿
APAPA佛爾森分部代表。（APAPA提供）
APAPA佛爾森分部代表。（APAPA提供）

11月11日，亞太公共事務聯盟（APAPA）佛爾森（Folsom）分部的代表，參加了沙加緬度縣郊區的淘金小城佛爾森市的退伍軍人節遊行

APAPA佛爾森分部召集本地及周圍地區亞裔組成了一個豐富多彩的方隊，其中有印度裔的APAPA志願者和舞者，更有華裔志願者特別是青少年舞獅隊亮相。印裔的悠揚的音樂和優美的舞蹈在遊行隊伍里格外亮眼；華裔的舞獅也大放異彩，引人注目，特別受到小朋友們的讚嘆。

一年一度的退伍軍人節遊行是佛爾森的傳統活動，今年已進入第21屆。周四早上8時30分，各個遊行方隊開始集合。而在這之前，一大早就有市民帶著椅子在街邊佔位，等待觀賞遊行。9時30分遊行開始，首先是現役和退伍軍人方隊隆重開場，他們身著軍裝，莊嚴肅穆，向退伍及現役軍人和他們的家屬表示敬意。遊行隊伍穿越佛爾森的主要大道，小鎮居民集體出動，紀念那些保護美國享有的自由，為促進持久和平而前赴後繼甚至獻出生命的英雄們。

APAPA佛爾森分部和會員從在旁邊做遊行的觀眾到在其中做遊行的主角，和其他族裔和組織平起平坐，共同參與。亞裔獨特的民族服裝和歌舞在遊行隊伍中一枝獨秀，APAPA的參與無疑給小城遊行錦上添花，彰顯了多元文化的多彩多姿。APAPA展現了亞裔參與美國社會文化生活的積極性，不甘被代表被遺忘，讓其他族裔的美國同胞認識到亞裔平等參與的熱忱，同時感受到亞太古老文化的熏陶。

在疫情中，APAPA佛爾森分部仍然在今年夏天成功地組織了亞裔高中生暑期實習，和市政府協作，讓學生們了解了政府運作，義務為社區做出了貢獻。下月，佛爾森分部將舉辦聖誕活動，給亞裔又一個和各族裔共同慶祝、相互了解的機會。

遊行 亞裔 美國

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