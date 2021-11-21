飛虎隊80周年展 訴說中美合作史

尹集成（右二）獲邀致辭。（APAP供圖）

二戰時期的飛虎隊（Flying Tigers）廣為人知，今年也是飛虎隊80周年紀念。在東灣，也有歷史圖片展覽，訴說這段中美合作的歷史故事。

「飛虎隊」是二戰時期傳奇性的空軍隊伍，全稱「中華民國空軍美籍志願大隊」（AVG），在蔣介石與羅斯福時期促成。

這個「銘記英雄」歷史圖片展活動，在東灣阿拉米達市大黃蜂號航空母艦博物館 （U.S.S. Hornet Museum）舉行。眾多嘉賓出席，包括中領館總領事王東華，阿拉米達縣議員郝博特（David Haubert），亞太公共事務聯盟共同創辦人尹集成及夫人黃春芳等。

博物館的照片和飛機展覽，突出了美國 和中國 共同的二戰歷史和遺產。在開幕式上，致詞者反思了兩國之間以及美國國內、乃至當今時代的各國夥伴關係。

眾多官員和APAPA代表出席活動。（APAPA 供圖）

活動展出歷史圖片。（APAP 供圖）

「這是關於在我們之前的人的犧牲中產生的紐帶和友誼。讓我們記住我們為什麼在這裡，去紀念、記住和前進，」前聯邦眾議員本田實（Mike Honda）表示。

尹集成在致辭時也激動落淚，他回憶起小時候在中國的童年，「我的家人很害怕，四散奔逃，無處可去。我只有7歲，依靠許多不同的人，才能有一個安全的地方睡覺，但我記得艱辛和恐懼。」

尹集成說，戰爭造成了很多損失，因為戰爭，自己將近30年沒有見到自己的哥哥。「我們非常感謝這些勇敢的飛行員，幫助國家，拯救數百萬人的生命。」尹集成補充說，兩個國家必須在這一遺產的基礎上，建立信任，並延續這種友誼。Simon Pang和Jeff Greene對主辦單位、中美航空遺產基金會和友好城市協會、美中友好協會表示感謝。

亞太公共事務聯盟的全國董事成員Joe Johal說，過去的歷史提醒我們專注於未來的最佳方向，大家都是議一體的。「亞裔美國人是自願為我們國家服務的群體，他們是自豪的移民，來到這個國家，成為我們國家的一部分。在過去這個極其困難的一年中，我們不能因針對我們社區的仇恨犯罪而分裂。我們是一體的。」他說。