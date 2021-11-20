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加州野火 2年燒掉全球近2成巨樹

編譯組／美聯社19日電
加州野火過去兩年燒掉地球上近兩成的巨型樹木。（美聯社）
加州野火過去兩年燒掉地球上近兩成的巨型樹木。（美聯社）

加州官員表示，閃電引發的野火過去兩年燒掉加州兩萬多棵巨杉（giant sequoia），這些被燒毀的巨杉占地球上巨型樹木近兩成。

數據顯示，巨杉是全球體積最大的樹木，估計紅杉國家公園（Sequoia National Park）與環繞它的紅杉國家森林（Sequoia National Forest）今年被野火燒掉的巨杉約2261棵到3637棵，占加州巨杉的三分之一。公園附近去年發生的野火史無前例燒掉約7500棵到1萬零400棵巨杉，這些原生巨杉僅分布在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）西側約70個樹林中。根據估計，地球上直徑超過4呎的巨杉總數約7萬5000棵，已有13%到19%被燒毀。

巨杉曾經被視為水火不侵。但近年野火規模愈來愈大，熱度和高度一再升高，導致許多巨杉被燒毀，令人感嘆氣候變遷破壞力的可怕。地球暖化使乾旱惡化，加上加州一世紀以來實施滅火政策，使森林變得過度濃密，助長了野火燃燒，為可追溯到古文明時代的老樹敲響了喪鐘。

紅杉與國王峽谷國家公園局（Sequoia and Kings Canyon National Parks）局長喬登（Clay Jordan）說：「殘酷的現實是，我們看到這些代表性的有限樹種遭受另一次巨大的損失，無論有多少輩子，這些樹木都是無可取代的。不能認為擁有這些樹木是理所當然的事，為了確保後代也能看到這些樹木，需要採取一些行動。」

加州過去五年來發生多起史上最大野火，焚毀的土地面積以去年最多，今年其次。今年如果不是因大氣河（atmospheric river）在10月25日帶來豪雨，被燒掉的樹木可能更多。

去年發生的「城堡山火」（Castle Fire）和「SQF複合山火」（SQF Complex Fire）讓公園官員們措手不及。他們今年採取非比尋常的措施來拯救這些全球最大和最古老的樹木。例如，他們把地球上最大生物「薛曼將軍樹」（General Sherman tree）的根部包裹在防火毯裡。這些措施保全了公園內最大的樹林 — 巨杉森林（Giant Forest），但他們無法保全所有的樹林。

受損最嚴重的樹林到處都是被燒到焦黑、高聳入雲的樹幹，看起來像樹木的墳地，預計這些樹木將在三到五年內死亡。

公園資源管理與科學長布里格姆（Christy Brigham）表示，他們於2013年建立了氣候模型，預測極端火災在未來50年內不會危及紅杉。然而，在2015年的乾旱中，公園裡首次看到紅杉被燒毀，2017年兩場大火又燒毀了200棵紅杉。布里格姆說：「然後，城堡山火發生了，我們在大場大火中失去7000棵樹。」

加州 山火 氣候變遷

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