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舊金山聯合學區 2660萬城市貸款可望免還

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德提議免除向該市學區提供的2660萬元貸款，但會附帶條件。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德提議免除向該市學區提供的2660萬元貸款，但會附帶條件。（記者李怡／攝影）

根據舊金山市長布里德（London Breed ）提議的立法，向舊金山聯合學區提供2660萬元的城市貸款將被免除，但前提是學校董事會提出一項可以全面控制其預算的計畫。

這項提案於19日宣布。提案稱這將幫助該地區走上成功之路，並幫助緩解該地區明年估計的1.25億元的短缺。

布里德在聲明中說，舊金山的學校面臨著不確定的財政預算吃緊，因此免除這筆貸款是舊金山市為支持全市孩子和家庭所做的正確的決議。將這些貸款的減免與全面計畫的執行聯繫起來，將確保這些重要的資金成為穩定舊金山學區和學校的長期計畫的一部分。

舊金山市於2019年借出這筆錢，以幫助支付提案G裡承諾的為教師加薪。但自2019年關於教育稅收是否由選民核發的法案通過以來，該措施一直在法庭上被擱置。該案的最終裁決於本周作出，加州最高法院拒絕審理此案。這項裁決意味著舊金山現在可以使用稅收取的1.5億元，但因還在法律程序中，目前的帳戶是在凍結的狀態中。

根據提議，舊金山學區對資金沒有完全控制權。地區官員說，學區欠舊金山市2660萬元，還欠「雨天基金」4000 萬元。此外，必須按照原措施的要求，在教育工作者的工資、培訓和技術方面花費3000萬元。

地區官員說，這將為地區剩下大約5300萬元，以供其在最合適的情況下使用。如果貸款被免除，這個數字將躍升至近8000萬元。

官員指出，這筆錢將為舊金山地區提供重要的喘息空間，儘管是一次性資金，但是可以暫時解決多年來的超支問題。提議需要得到市議會的支持。「舊金山市政府一次又一次地加緊支持我們的公立學校、學生和教育工作者」學區官員羅寧說，希望看到國家加緊增加對學校的資助。並且還需要學區領導專注於他們的核心職責，並將學生的福祉置於所有財務決策的中心。

舊金山 學區 貸款

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