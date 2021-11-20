矽谷獲660億基建撥款 升級火車、捷運

BART二期工程將從Berryessa轉乘中心延長至聖荷西市中心，最終到達聖他克拉拉市，基建法案將提供25%的資金。（VTA官網）

灣區 將獲得1.2萬億基建法案中的660億，用於當地公共交通的建設。灣區主要公共交通部門，包括加州火車(Caltrain), 聖他克拉拉谷交通局（VTA）和灣區捷運 （BART）都將是基建法案的受益者。

其中捷運將獲得70億元的聯邦撥款，作為重點項目來升級改造，包括將軌道線路延長至聖荷西 市中心、升級通信系統、每小時車次從23次增加至30次等。

聖荷西媒體報導，基建法案的撥款還可以幫助BART開發可負擔性住房的項目，以及升級有益於殘疾人的輔助設施。

「基建法案是筆畫時代的投資，這對於我們BART乘客十分重要：可靠性、便捷性、通過性。」捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）在一份聲明中表示。

居住在聖荷西的劉詩晨女士說：「十分想念國內便捷的地鐵，這常常是我首選的出行方式。」劉詩晨表示，由於近期許多公司要求回辦公室上班，所以BART成為她上下班的唯一選擇。「頻頻發生在BART上的犯罪事件讓我每一次乘坐時，都心驚膽戰。希望此次升級建設也能關注到乘客的安全問題。」她補充道，「很高興聽到美國關注到基礎建設，早就應該這麼做了。」

VTA發言人羅斯（Stacey Ross）表示，基建法案將為BART二期工程（Berryessa轉乘中心至聖荷西市中心至聖他克拉拉市）提供額外的資金。她說，25%的資金將由聯邦政府支付。

「加州對於公共交通系統有一項強制性的規定，即到2040年達到零排放的標準。」羅斯說，「這筆撥款將幫助灣區所有公共交通運營機構達成這一目標。」

羅斯表示，零排放的目標也將應用於Caltrain。

Caltrain發言人利伯曼（Dan Lieberman）表示，其目標是將75%的柴油車次換裝為電動。「基建基金將幫助我們在2024年達成這一目標，並在2040年完成零排放。」

「這對於我們乘客、社區以及環境都是有利的。」居民張哲遠說。「電動汽車正在慢慢領導汽車工業的改革，我認為所有公共交通都應該採用更環保的方式運行。」