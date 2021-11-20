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史丹福大學曾遭炸彈威脅 校方被指隱瞞消息

記者王子涵╱史丹福報導
史丹福大學曾遭炸彈威脅。（史丹福校報）
史丹福大學曾遭炸彈威脅。（史丹福校報）

史丹福大學校警備忘錄顯示，一位匿名人士在2日曾打電話，聲稱史丹福大學有炸彈威脅。

儘管在5日至7日期間，炸彈威脅警報已經見怪不怪地發生在其他院校，包括哥倫比亞大學、康乃爾大學和耶魯大學等，但是史丹福大學的學生們並沒有收到校方的通知。

學校發言人表示：「舉報者自稱是一名學生，並表示有人在校園多處布置下了威力相當驚人的炸彈。」警方隨後就確認了這一消息並不可靠，並懷疑該舉報者與其他學校的炸彈威脅是否存在關聯。

這次的炸彈威脅也引出了另外一項議題，即學校在危險情況下的安全措施。

校方發言人摩斯特菲（Dee Mostofi) 表示，舉報者所提供的信息有誤，比如一些學校的位置和教學樓名稱等。大學的安全部門有理由相信這是一個虛假警報。

她表示，校方還是在全校進行了一次全面的檢查，但是並沒有發現任何舉報電話中提及的危險裝置。

但與其他學校的處理方法不同的是，史丹福大學這次並沒有對學生們發出任何警告，或是安全疏散教學樓。面對同樣情況，哥倫比亞大學和耶魯大學在第一時間向全校發出警告，並且疏散了需要進行安全調查的教學樓。哥倫比亞大學的公共安全副主席肖恩（James McShane）表示，他做出疏散大樓的決定是出於對安全的考慮，他還通知了周圍社區，以協助疏散行動。

在聽聞校園內曾有炸彈威脅的消息後，在校生里格斯（Montanna Riggs）說：「學生應該對於此類事情有知情權，尤其是在暴力危險事件如此頻發的今天。」

「當你身處於公共場合，在遇到炸彈威脅時沒有得到疏散，甚至沒有警告，這是相當不合適的，這是學校管理層的一個重大失誤，」里格斯隨即表示，如果這次威脅是真的，當事件發生時，她都不知道該去哪裡躲避危險，因為學校並沒有舉行過相關安全演習。

史丹福大學目前尚未對此事做出任何回應。

史丹福大學 耶魯大學 哥倫比亞大學

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