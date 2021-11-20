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史丹福最大規模多元化調查 揭騷擾、歧視現象

編譯組╱灣區19日電
史丹福大學最大規模多元化調查，揭示令人非常不安的騷擾和歧視現象。(圖取自史丹福大學官方臉書)
史丹福大學最大規模多元化調查，揭示令人非常不安的騷擾和歧視現象。(圖取自史丹福大學官方臉書)

史丹福大學本周公布首次全校園的多元文化報告、針對近1萬5000名師生進行調查，顯示有近半數跨性別學生回應曾受到騷擾、63%非裔學生表示曾遭受邊緣化敵意或負面偏見輕視。依據不同科系，有30-60%教職員表示曾遭遇騷擾、歧視或敵意。

報告顯示，史大許多師生掙扎於平衡專業機會與需付出的個人損失。儘管全國各地大學都對族裔、階級與性侵犯情況進行調查，史大擁有先進技術與380億元捐款，使其成為精英中心，仍有部分師生長期遭遇邊緣化。

這項調查是史大首次嘗試對整個校園的大學部、研究生、博士後研究、教職員進行調查。有超過1300名教職員表示，曾遭受語言騷擾。41%受訪者指出，老闆或主管是罪魁禍首。經歷過騷擾與歧視者說，他們持續面對被孤立與難以專注的挑戰。有人些避免參加專業活動，或考慮完全離開學校。

史丹福大學校長拉文(Marc Tessier-Lavigne)與教務長德瑞爾(Persis Drell)發表公開信件表示，調查報告中的有害行為，將在史丹福無立足之地，也應無法被容忍。有些調查結果發現讓人感到不安，特別是校園內普遍存在的歧視與騷擾行為。

校方強調，調查資料將用於更完善現存多元化訓練、招聘與經費分配，必要設立新規範。報告也顯示，僅有少於6%被騷擾、歧視或微攻擊(microagressions)的學生正式向學校舉報。史大法律系教授道伯爾(Michele Dauber)曾對校方處理性騷擾提出質疑，包括2015年發生游泳運動員特納(Brock Turner)性侵案件。她推文表示，幾乎沒人向史丹福舉報，不信任學校會做正確的事。

史丹福機構公平、連結與社區副教務長鄧可立(Patrick Dunkley)表示，學校第一步是承認失敗。自2018年起，校方持續推出新設多元文化計畫，包括保密舉報、反偏見訓練與族裔相關專家「集體任聘」(cluster hiring)。依據此次調查內容分析，史丹福將啟動一個「互動程序」(interactive process)，訂立嶄新的可衡量多元目標與計畫。

歧視 史丹福大學 性侵

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