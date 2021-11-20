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荷姆斯出乎意料站上證人席 控方結束陳詞

記者王子涵╱聖荷西報導
荷姆斯(左)入選2015年福布斯排行榜最年輕、最富有的女性創業家。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯(左)入選2015年福布斯排行榜最年輕、最富有的女性創業家。（記者王子涵╱攝影）

歷經11周，傳喚了包括前國防部長馬提斯（James Mattis）以及前教育部部長狄弗斯（Betsy DeVos）、沃爾瑪家族等29位關鍵證人後，驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）涉欺詐案的控方陳詞19日結束。

媒體報導，儘管控方只傳喚了證人名單中的一小部分人出庭，但是證明荷姆斯欺詐的關鍵證據已經清晰地呈現出來。控方在此時選擇結束陳詞，也體現出對案件的信心。

關鍵證據包括：荷姆斯向投資人分發了印有製藥巨頭輝瑞（Pfizer）和先靈葆雅（Schering-Plough）公司商標的技術報告，後被兩公司證詞認為是盜用。荷姆斯還宣稱公司研發的驗血技術被應用到美軍醫療直升機上，後被公司前員工否認。多名接受過Theranos公司驗血服務的患者以及前員工也出庭，證詞指Theranos驗血儀檢測結果存在嚴重偏差，並且有第三方儀器參與等。

法官駁回了對荷姆斯的一項欺詐指控，原因是與該指控相關的患者證人所接受的血液測試並沒有被列入案件相關的血液測試類別內。目前，荷姆斯還面臨著11項重大欺詐罪的指控。

出乎意料地是，在控方結束陳詞後，荷姆斯以證人的身分被自己的律師傳喚，她的律師問她：「你是否相信Theranos所開發的科技能夠運行任何血液檢測？」荷姆斯回答：「是的。」

荷姆斯的律師團隊以這樣的方式正式開啟了辯護，他們將從本周五開始陸續傳喚與本案相關的證人。根據早些時候的法庭文件顯示，荷姆斯曾被她的前伴侶、Theranos前營運長波瓦尼（Sunny Balwani）脅迫和虐待，辯方有可能會傳喚一名心理學家作證以支持該說法。

荷姆斯在庭審中還聲稱，在大型實驗室的條件下，Theranos可以運行任何血液檢測，包括公司測試目錄中的200多種項目。荷姆斯告訴陪審團，她的公司只能向病人提供70種血檢服務，而在自我研發的血檢儀上只能運行12種，但當她公開談論血液檢測時，不會僅侷限於那12項測試。

在荷姆斯作證前，她的律師薩哈里亞（Amy Saharia）以控方證據不充分為由，向法官達維拉（Edward Davila）提出撤銷對荷姆斯的指控。達維拉做出保留判決的決定。

薩哈里亞表示，荷姆斯曾邀請專家顧問嘗試解決測試結果不準確的問題，這表明她在積極地解決Theranos所面臨的的問題。

辯方傳喚的另一名證人，Theranos前生物科技總管博納尼（Fabrizio Bonanni）讚揚了荷姆斯對於Theranos公司發展的遠見。「我很欽佩她的不設防，以及她願意聽取其他人的建議。我認為這很了不起。」

辯方將用多長時間來陳述案情，以及傳喚多少名證人，目前來說都是未知數。荷姆斯在19歲時創立了Theranos血液檢測公司，她被指控欺詐投資者數億元。她聲稱驗血儀只需要患者幾滴血液就可以進行全方位的血液檢測。她和波瓦尼均否認指控。後者將於明年受審。

法院表示，荷姆斯正面臨著20年刑期的指控，以及275萬元的罰款。

荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。(記者王子涵/攝影)
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