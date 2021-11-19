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除草劑遭控致癌 孟山都賠受害夫婦8620萬 加州維持原判

編譯組／舊金山18日電
加州最高法院維持賠償孟山都除草劑受害灣區夫婦8600萬元原判。 （美聯社）
加州最高法院維持賠償孟山都除草劑受害灣區夫婦8600萬元原判。 （美聯社）

加州最高法院17日駁回了孟山都公司對一夫婦8620萬美元賠償金的異議，這對夫婦在院子裏噴灑該公司的Roundup除草劑30年後患上了癌症

加州最高法院維持賠償孟山都除草劑受害灣區夫婦8600萬元原判。 （美聯社）
加州最高法院維持賠償孟山都除草劑受害灣區夫婦8600萬元原判。 （美聯社）

州最高法院拒絕了對該案的審查，維持了上訴法院對皮列德夫婦（Alva和Alberta Pilliod）的裁決。舊金山第一地方上訴法院在八月的一項2-1裁決中認定，孟山都公司在明知產品的活性成分草甘膦可能具有危險性的情況下仍進行營銷，是有過錯的。

孟山都的母公司拜耳公司說，不同意高等法院的裁決。該公司在一份聲明中說：「我們繼續堅持Roundup是安全的立場，全球專家監管機構的評估也對此認可，並有來自四十年廣泛科學研究的壓倒性的支持。

皮列德夫婦的律師威斯納（Brent Wisner）表示，判決 「是基於堅實的科學和一致的法律，該公司應停止無意義的上訴。

拜耳公司在夏天宣布，將從2023年開始停止在美國商店銷售用於家居和花園的現有版本的Roundup。該公司表示，它將用一種未明確透露的活性成分取代該除草劑的主要成分草甘膦，但須經聯邦和州政府批準，同時繼續銷售含有草甘膦的Roundup，供農場使用。

據報，拜耳已經同意支付100億美元來解決已經在州和聯邦法院提起的數千起訴訟，並尋求用高達20億美元的和解基金來解決未來的訴訟，但迄今未獲成功。

加州 美國 癌症

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