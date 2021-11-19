我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

乾旱 聖荷西水公司實施新費率 100萬人受影響

編譯組／灣區18日電
聖荷西水公司開始實施新乾旱法規與新水費率，呼籲民眾節約用水。(圖取自聖荷西水公司官方臉書)
聖荷西水公司開始實施新乾旱法規與新水費率，呼籲民眾節約用水。(圖取自聖荷西水公司官方臉書)

加州公共事業委員會已通過聖荷西水公司(San Jose Water Company)施行自2016年乾旱以來的首次乾旱限制，是加州主要城市中最嚴格的規則。

儘管10月份暴風雨有助於北加州冬天雨季有個好的開始，但這些傾盆大雨不足夠彌補過去兩年的乾旱：根據聯邦美國乾旱監測機構(U.S. Drought Monitor)報告，加州有80%地區仍處於極度乾旱。過去兩年降雨量是北加州自1976-77年以來最少的時期，導致水庫水位低、地下水位枯竭。以下是新規則細節：

問：我是否受到影響？

答：若你是獨棟房屋居民並自聖荷西水公司獲得水源，新規則即適用，並立即生效。聖荷西水公司是私人公司、提供聖荷西、庫比蒂諾、金寶市、洛斯蓋圖、薩拉度加與蒙特賽倫諾(Mote Sereno)地區100萬人用水。

問：規則如何施行？

答：水公司設定每月配給，也就是固定水資源預算，使用量超過分配量者收取附加費用。居民客戶必須將用水量從2019年用水水平減少15%，或是為超過該數量的每單位水支付7.13元的附加費。每單位水為100立方英尺(或1 CCF)、即748加侖，此為大部分水費帳單的標準計量單位。

問：我的配額為何？

答：需比2019年同月使用量少15%。會列在你的帳單上。

問：但我已節省了許多水。

答：水公司表示，規則透過設定每月最低金額來獎勵已節約者。若客戶使用最低金額或更少，將不會被要求減少用水15%、也不會被收附加費。最低用量因月份而定，從4月的6 CCF至9月的13 CCF，反映不同季節園藝用水的不同水平。完整表格可上網：http://www.sjwater.com/drought查詢。

問：民眾是否達到目標？

答：沒有。聖縣居民9月份用水，僅比2019年同月用水減少7%。聖荷西水公司客戶用水則減少9%。

問：我們會用完水嗎？

答：聖縣擁有豐富地下水資源。但因為當地水庫水位低、去年大型水庫被要求排乾重建、降雨量持續處於歷史低位等原因，目前供水狀況比加州其他許多郡縣糟糕。

問：規則何時結束？

答：依據乾旱持續多久。上次乾旱自2012-2016年，直到2017年大風暴才讓加州水庫注滿水。加州今年需要一個非常濕的冬天，才可能再次注滿水庫。加州最大兩個水庫：Shasta Lake與Lake Oroville，分別僅剩下24%、29%水位。

加州 聖荷西 帳單

上一則

加州盈餘310億 又可領紓困金 共和黨：每人750元不合理

下一則

洛威爾高中招生改革 法庭推翻：教委會不符程序

延伸閱讀

瓜地馬拉南部規模5.8地震 尚未傳災情

瓜地馬拉南部規模5.8地震 尚未傳災情
聖荷西疫苗警報聲音刺耳 嚇壞居民 被質疑濫用

聖荷西疫苗警報聲音刺耳 嚇壞居民 被質疑濫用

減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西

減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西
聖荷西市府祭疫苗強制令 僅6名雇員還未接種

聖荷西市府祭疫苗強制令 僅6名雇員還未接種
大學新計分卡預測畢業後薪資 部分社區學院比名校高

大學新計分卡預測畢業後薪資 部分社區學院比名校高

熱門新聞

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美房價最貴百大郵區 近半在灣區 前10名400萬起跳

2021-11-13 02:18
疫情令許多上班族情願在家工作，不願返回原來的辦公室。(美聯社)

7成矽谷員工愛遠距 專家憂：恐加劇灣區貧富差距

2021-11-15 18:11

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美