乾旱 聖荷西水公司實施新費率 100萬人受影響

聖荷西水公司開始實施新乾旱法規與新水費率，呼籲民眾節約用水。(圖取自聖荷西水公司官方臉書)

加州 公共事業委員會已通過聖荷西 水公司(San Jose Water Company)施行自2016年乾旱以來的首次乾旱限制，是加州主要城市中最嚴格的規則。

儘管10月份暴風雨有助於北加州冬天雨季有個好的開始，但這些傾盆大雨不足夠彌補過去兩年的乾旱：根據聯邦美國乾旱監測機構(U.S. Drought Monitor)報告，加州有80%地區仍處於極度乾旱。過去兩年降雨量是北加州自1976-77年以來最少的時期，導致水庫水位低、地下水位枯竭。以下是新規則細節：

問：我是否受到影響？

答：若你是獨棟房屋居民並自聖荷西水公司獲得水源，新規則即適用，並立即生效。聖荷西水公司是私人公司、提供聖荷西、庫比蒂諾、金寶市、洛斯蓋圖、薩拉度加與蒙特賽倫諾(Mote Sereno)地區100萬人用水。

問：規則如何施行？

答：水公司設定每月配給，也就是固定水資源預算，使用量超過分配量者收取附加費用。居民客戶必須將用水量從2019年用水水平減少15%，或是為超過該數量的每單位水支付7.13元的附加費。每單位水為100立方英尺(或1 CCF)、即748加侖，此為大部分水費帳單 的標準計量單位。

問：我的配額為何？

答：需比2019年同月使用量少15%。會列在你的帳單上。

問：但我已節省了許多水。

答：水公司表示，規則透過設定每月最低金額來獎勵已節約者。若客戶使用最低金額或更少，將不會被要求減少用水15%、也不會被收附加費。最低用量因月份而定，從4月的6 CCF至9月的13 CCF，反映不同季節園藝用水的不同水平。完整表格可上網：http://www.sjwater.com/drought查詢。

問：民眾是否達到目標？

答：沒有。聖縣居民9月份用水，僅比2019年同月用水減少7%。聖荷西水公司客戶用水則減少9%。

問：我們會用完水嗎？

答：聖縣擁有豐富地下水資源。但因為當地水庫水位低、去年大型水庫被要求排乾重建、降雨量持續處於歷史低位等原因，目前供水狀況比加州其他許多郡縣糟糕。

問：規則何時結束？

答：依據乾旱持續多久。上次乾旱自2012-2016年，直到2017年大風暴才讓加州水庫注滿水。加州今年需要一個非常濕的冬天，才可能再次注滿水庫。加州最大兩個水庫：Shasta Lake與Lake Oroville，分別僅剩下24%、29%水位。