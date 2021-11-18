勇士大勝籃網 柯瑞狂砍37分 杜蘭特：他是籃球大師

柯瑞生涯第37次單場命中9記三分，狂砍37分7籃板5次助攻2抄截1封蓋。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 16日晚以117比99客場大勝東區勁旅、杜蘭特領銜的布魯克林籃網，戰績12勝2負，繼續坐穩聯盟榜首。柯瑞 雖然身背四次犯規，但19中12，三分14中9，生涯第37次單場命中9記三分，狂砍37分7籃板5次助攻2抄截1封蓋。柯瑞賽後表示，球隊有冠軍DNA，每個晚上站出來搏鬥；而杜蘭特則狂讚柯瑞是籃球大師，籃網想達到勇士的水準。

過去9場比賽，勇士有8場大勝，包括主場大26分大勝東區豪強公牛，唯一輸球給黃蜂，也只是最後時刻數個回合。本場可謂巔峰對決，柯瑞和杜蘭特曾是隊友，攜手拿到兩個冠軍。本季兩人場均得分位列NBA前兩名，杜蘭特場均28.9分，柯瑞28.7分。戰績方面，勇士西區第一，籃網東區第二。

籃網防守柯瑞，主要是無限換防，或柯瑞投籃時雙人撲防，但柯瑞面對格里芬（Blake Griffin）四次投中高難度三分，有時還利用對手逼遷太狠，突破襲框。勇士防守杜蘭特則是夾擊、收縮防守，跳投時兩人封蓋，讓他高難度出手或失誤。杜蘭特第三節8中0，三分4中0，全場19投6中，入賬19分5籃板3助攻；哈登（James Harden）24分4籃板4助攻。

柯瑞上場29分鐘，生涯第5次在30分鐘以內得到35分以上，是NBA自1980年代（三分時代）以來最多的球員。杜蘭特賽後稱讚說，柯瑞是個籃球大師，非常靈巧，無球幾乎無所不能。可以切入籃下、拋投、投三分和處理球，並進入投籃熱點區域。他在訓練中投入大量的工作，關心比賽，熱愛隊友，打球時充滿能量，他的水準是全明星、MVP、名人堂級別。「你得尊重。」

杜蘭特還表示，勇士防守出色，在油漆區堆滿人手，還不斷換防，他們展現了訓練中的水準，並用於比賽。「跟勇士比賽，我們學到很多東西。勇士也是我們想要達到的水準。」

柯瑞賽後說，杜蘭特和哈登開場表現很好，帶領球隊強勁，但勇士執行堅實的防守計畫，讓兩人投籃困難。「球隊正在經歷一波連續客場，這場勝利是很好的反彈。我們帶著能量上場。年輕球員也開始理解，每天晚上在場上努力拚搏。尤其上一場艱難的輸球後，如何反彈，如何回應？今晚我們很好的展現了這一點。」

柯瑞還說，過去兩個賽季，他出現傷病（左手骨折），湯普森又連續受傷，球隊戰績不佳，這對他來說是種動力。而上個賽季，競爭激烈，球隊隨後戰績爬升，試圖獲得一個季後賽 名額（結果勇士連輸兩場附加賽，失去季後賽資格）。

「今年我們以健康的姿態開賽，希望打出勇士風格籃球。我們有充滿天賦的球員，湯普森和懷斯曼甚至還沒上場。這將是不錯的賽季，需不斷進步。勇士有冠軍DNA，每晚都會站出來搏鬥。自從以前證明過自己後，已有兩年時間了。將珍惜每次機會，回到最高舞台。」

教頭柯爾透露，湯普森已在場上進行五對五籃球訓練，表現很好，但這不意味著他將下周復出。而懷斯曼的傷病恢復，還未到五對五訓練的程度。