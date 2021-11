州府2000萬元反仇亞撥款 開放民間機構申請

反仇亞運動在全美各地都有示威活動。(本報檔案照片)

加州 州府財政預算中大筆投入反仇視亞太裔(Stop AAPI Hate),其中有2000萬元開放給民間機構申請,繼續助力反歧視。

凡是一直在支持亞裔 、太平洋島民(API)仇恨犯罪受害者、尋求預防此類事件方法的加州組織,現在可以申請「停止仇恨」(Stop The Hate)補助金,來確保機構的工作 繼續進行。加州社會服務部(Department of Social Services)已經開始接受計畫申請書(Request For Applications),共計有2000萬元款項。

今年加州財政預算中,有1億665萬元是專門撥給亞太裔社區,創下歷史紀錄。加州議員、州議會預算委員會主席丁右立在其中做了很大共吸納,這筆撥款時機正是因為當時亞太裔社區遭遇暴力事件頻發,而許多人也將疫情歸咎於亞裔。

丁右立表示,自己很高興看到這些撥款將很快到達社區團體。他說,幾十年來,亞太裔社區一直渴望被看到和聽到。「在對亞洲人的仇恨日益加劇的情況下,加之疫情,我們必須採取更多措施,」他說,這項加州的撥款將會繼續為亞裔社區抗爭,認可亞裔社區的重要性,確保為受害者提供更多服務和資源。

申請截止日期為2021年12月17日下午5時。每個機構獲得的撥款通常在5萬元至25萬元之間。款項用途可用於:為仇恨事件的受害者和倖存者及其家人提供的直接服務,包括法律服務;精神和補充健康服務等;預防工作,包括藝術和文化工作、青年發展、老年人安全和護送計畫、安全規畫培訓;和跨種族聯盟工作;和干預措施,包括外展、培訓、恢復性司法以及與當地政府和其他合作夥伴的協調。

想要了解更多情況的申請人,可以參加網絡研討會並且提問。研討會的日期是2021年11月19日(周五),上午10時至11時。註冊地址:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf-iqrzkjHtFecmpnZOEa-f9VyuoTjzm3 。

申請人還可以將問題發送至 [email protected],郵件主題可寫為「STOP THE HATE RFA」。獲得撥款的機構將於明年初公布。