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州府2000萬元反仇亞撥款 開放民間機構申請

記者李晗 / 舊金山報導
反仇亞運動在全美各地都有示威活動。（本報檔案照片）
反仇亞運動在全美各地都有示威活動。（本報檔案照片）

加州州府財政預算中大筆投入反仇視亞太裔（Stop AAPI Hate），其中有2000萬元開放給民間機構申請，繼續助力反歧視。

凡是一直在支持亞裔、太平洋島民（API）仇恨犯罪受害者、尋求預防此類事件方法的加州組織，現在可以申請「停止仇恨」（Stop The Hate）補助金，來確保機構的工作繼續進行。加州社會服務部（Department of Social Services）已經開始接受計畫申請書（Request For Applications），共計有2000萬元款項。

今年加州財政預算中，有1億665萬元是專門撥給亞太裔社區，創下歷史紀錄。加州議員、州議會預算委員會主席丁右立在其中做了很大共吸納，這筆撥款時機正是因為當時亞太裔社區遭遇暴力事件頻發，而許多人也將疫情歸咎於亞裔。

丁右立表示，自己很高興看到這些撥款將很快到達社區團體。他說，幾十年來，亞太裔社區一直渴望被看到和聽到。「在對亞洲人的仇恨日益加劇的情況下，加之疫情，我們必須採取更多措施，」他說，這項加州的撥款將會繼續為亞裔社區抗爭，認可亞裔社區的重要性，確保為受害者提供更多服務和資源。

申請截止日期為2021年12月17日下午5時。每個機構獲得的撥款通常在5萬元至25萬元之間。款項用途可用於：為仇恨事件的受害者和倖存者及其家人提供的直接服務，包括法律服務；精神和補充健康服務等；預防工作，包括藝術和文化工作、青年發展、老年人安全和護送計畫、安全規畫培訓；和跨種族聯盟工作；和干預措施，包括外展、培訓、恢復性司法以及與當地政府和其他合作夥伴的協調。

想要了解更多情況的申請人，可以參加網絡研討會並且提問。研討會的日期是2021年11月19日（周五），上午10時至11時。註冊地址：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf-iqrzkjHtFecmpnZOEa-f9VyuoTjzm3

申請人還可以將問題發送至 [email protected]，郵件主題可寫為「STOP THE HATE RFA」。獲得撥款的機構將於明年初公布。

加州議會預算主席丁右立。（本報檔案照片）
加州議會預算主席丁右立。（本報檔案照片）

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