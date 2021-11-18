兩岸疫期持續隔離政策 返鄉好難 旅遊業也叫苦

疫情的隔離政策，讓原本往來兩地、飛來飛去的僑胞非常痛苦。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 影響至今已經近兩年，許多僑胞也都許久未返家，企盼能在打了新冠肺疫苗後能返回母國，並且縮短隔離期間或者免除隔離。但目前看來，無論是台灣 或是中國 大陸，短期內都還是堅持隔離政策。台灣方面，假設改為「10+4」，最後四天變成居家檢疫，但整體還是維持14天。而中國大陸部分地方更縮緊規定，像是瀋陽日前就決定對外國人施行「28+28」隔離政策。28天在酒店隔離，28天在家中隔離，極為嚴格。

相較於美國已經逐漸恢復正軌的生活，許多僑胞對於回國的隔離政策都很無奈，一方面知道隔離是希望能夠完全阻斷病毒。另一方面也認為，如此下去實在讓返鄉之路遙遙無期，並且也有人認為「清零」的目標恐怕不切實際。旅遊業者更是喊苦，「只要有長時間的隔離，觀光旅遊要能夠恢復就相當困難。」

美加旅遊負責人杜兆明指出，在他看來，以台灣的所謂「10+4」，或者「7+7」來說，應該都是於事無補，畢竟整體還是要14天。除非有重要商務或者家事必須返台，這種隔離政策對於一般旅客來說，大多數的人就不會選擇去旅遊，傷害國內的經濟與外匯收益，「最後幾天在家中隔離，只是心理上好受一點吧？」

他進一步表示，以舊金山飛台北的台灣兩家航空公司中華航空與長榮航空來說，現在華航一周才飛一班、長榮一周兩班，整體的往來美台兩地的旅客比起以往真的是「銳減」，而且已經持續那麼長的時間，旅遊相關產業遭受慘痛影響。他認為，隔離政策還是應該要真正重新評估，政府與人民都要對於疫情有正確的期待，並且先與民間及業者溝通。否則，經濟上的打擊會持續擴大，旅遊業上下游業者與員工的生計無以為繼。

杜兆明也說，大家都知道現在台灣的防疫旅館不足，許多人到處打聽、搶訂才能訂到防疫旅館。搶訂防疫旅館基本就是一種亂象，隔離政策應該通盤檢討。

對於瀋陽新出台的「28+28」隔離政策，杜兆明認為，中國大陸可以說是最早嚴格封鎖的地方，而且一直以來在不同的城市有各類封鎖的規定，因此會有這種規定「一點也不奇怪」。然而事實上，過去這樣的隔離政策也無法真正解決病毒與疫情。

僑胞張文昌表示，自己一直想回國，但是看到隔離的天數就望之卻步，「要關這麼多天不能出去，整個假期基本都泡湯了，許多人沒有這麼多天的『奢侈』假期。」

他指出，農曆春節將近，旅外國人非常想要返鄉，政府在疫情持續近兩年之下，也應該有面對病毒的新思維。像是新加坡、日本等亞洲國家都已經逐漸開放，而許多僑胞有往來兩地飛來飛去的需求，「我與太太連加強劑都打了，為什麼返鄉還這麼困難呢？」