最後一刻達協議 數千加大講師取消罷工

加大講師與加大在最後一刻達成歷史性協議，取消罷工計畫。（Getty Images）

加州大學（UC）數千名講師原訂17日起舉行為期兩天的罷工。但在最後一刻與加大達成協議，取消了罷工。

加大總校長德瑞克（Michael Drake）17日在董事會上說：「這對整個加大來說是一個非常正面的發展，尤其是對我們服務的學生。」他還表示，新合約對講師在加大扮演的重要角色表達了應有的尊重。

代表加大講師的加大美國 教師聯盟（UC-American Federation of Teachers）會長麥艾維（Mia McIver）在和加大共同發表的聲明中表示，這份為期五年的新合約是美國大學講師所能得到的最佳合約。

全國美國教師聯盟會長韋恩賈登（Randi Weingarten）表示，加大講師獲得了一份對他們公平而且對學生有利的合約。合約包括有薪家事假、工作 量改善、將重新雇用規定改為多年合約制的工作保障等，意味著講師在未來五年內不必每年重新申請工作，這正是工會尋求的穩定性。

加大官員稱這份合約「姍姍來遲」，他們認為，一份穩定的多年合約是講師們應得的。加大首席談判長費薛爾（Nadine Fishel）說：「我們期待繼續支持我們這個世界一流大學的教師和學生。」

這份為期五年的合約提供每年加薪3%，除了在最後一年加薪4%之外，還會立即為所有講師加薪至少7%。此外，新合約也擴大了退休和醫療福利，有薪家事假延長為四周，薪資比照正常薪資放發。工會會員將在下周決定是否批准這份合約。

家事假規定是講師和加大談判中最大的癥結，工會向加州勞工 局控訴加大七大「不公平對待勞工作法」，其中一項就是加大拒絕對家事假進行協商。

柏克萊加大全球研究和政治經濟學講師克莉斯多‧張（Crystal Chang）表示，加大大部分的講師都是兼職員工，不符合享有加大的有薪家事假。她指出，講師與加大的合約早在2020年1月已到期，期間舉行了50次的談判，講師們雖然感到筋疲力盡，但對這個結果感到振奮。

克莉斯多‧張說：「這是一場進行中的勞工運動，它才剛剛開始。」