甘大為競逐加州眾議員華埠拜票 華裔官員站台

多位華裔官員在華埠站台支持甘大為（中）。（甘大為競選辦提供）

正在競逐加州 眾議會第17選區席位的西語裔移民甘大為（David Campos），來到舊金山 華埠花園角廣場展開競選活動。多位華裔 官員出席，站台支持。

甘大為曾經擔任舊金山市議員，隨後也在南灣聖他克拉拉縣政府擔任行政主管，也是加州民主黨的副主席，在政界經歷豐富。此前他也擔任舊金山地方檢察長（District Attorney）的辦公室主任（Chief of Staff），近期請假來專跑競選。

站台支持他的包括多名現任和已經卸任的華裔議員，包括加州議員丁右立，舊金山市議員陳詩敏、馬兆明，以及已經卸任的前市議員李麗嫦、余鼎昂。華埠選區的市議員佩斯金（Aaron Peskin）出席活動。

甘大為表示，想要讓華裔社區知道，自己雖然不是華人，但是自己也是移民。移民的經歷相同，注重家庭。他表示自己的家庭和華人家庭一樣，來到美國追求理想。他指出，自己母親是清潔工，父親是木匠，都做很多份工作來謀生。

他強調，自己的家庭很重視教育，如果當選議員，也會在加州推動免費大學教育。

甘大為的移民經歷曲折。80年代時，青少年時期的甘大為和家人從瓜地馬拉非法入境美國，定居南加州。隨後甘大為發憤圖強，入讀史丹福大學與哈佛大學法學院。2008年他當選舊金山市議員，代表西語裔移民較多的米慎區（Mission）區一帶，擔任兩屆議員之後在2017年卸任。甘大為的丈夫是韓裔的Phil Hwang。

加州眾議會第17選區主要是舊金山的東面，包含華埠、訪谷區、肖化區等華裔聚居區。原先擔任該區州眾議員的邱信福因為轉任舊金山市府律師，所以該席位出缺，引起政壇大戰。同時因為沒有華裔候選人，因此華人選票成為候選人爭奪的焦點之一。

另外三位候選人分別是市議員楊馳馬（Matt Haney）、舊金山市立大學校董秀蘋（Thea Selby）、南亞裔政壇新秀馬百樂（Bilal Mahmood）。