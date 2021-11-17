空軍大鵬系列演講 唐瞻宇、周珞將主講

空軍大鵬系列演講，唐瞻宇（前排右）與周珞將主講。（本報檔案照片）

「金山灣區 空軍大鵬聯誼會」宣布，將在12月5日(周日)下午2時舉辦「空軍大鵬系列」演講會，邀請到音樂人、電台主持人、三軍大學「戰爭哲學」上校教官唐瞻宇及近代史學家、電腦工程師周珞兩人，分別涵蓋「音樂與戰爭 –音樂家劉雪庵對空軍的貢獻」，以及「抗日艱難期，兩廣及華僑飛行員的貢獻與犧牲」等兩主題，也藉以喚起大眾對於空軍歷史的重視。

唐瞻宇大學時讀的是政戰學校音樂系，「軍校的音樂系跟一般學校的音樂系不太一樣，除了音樂方面的學、術科之外，還得學習軍事方面的課程。特別是對敵的音樂認知與反制之道。」大鵬聯誼會進一步介紹，在軍系的生涯中，唐瞻宇曾進入「三軍大學」深造，並留校擔任教官，研究的課目是「戰爭哲學」，有相當的理論基礎。此外，唐瞻宇也曾擔任空軍新竹第二戰術戰鬥機聯隊的政戰副主任。

周珞在軍事戰術、戰略、軍史有獨道的見解與研究。周珞在2012年到2015年時，還受到阮大仁與郭岱君的邀約，加入了「重探抗戰史」寫作的團隊行列。2016至2019年時，周珞又參與「抗戰末期日本 一號作戰及戰後對東亞影響」的寫作。

大鵬聯誼會的會長顔闓運表示，唐瞻宇周珞都有相當的研究心得，能夠同時邀請到這兩位專家學者來分享研究成果相當不容易，也希望有更多人了解空軍的歷史與精神。

空軍大鵬系列演講時間：12月5日(周日)下午2時。地點：金山灣區僑敎中心(100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA)。演講以中文進行，現場接受提問與討論。