我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

空軍大鵬系列演講 唐瞻宇、周珞將主講

記者李榮／灣區報導
空軍大鵬系列演講，唐瞻宇（前排右）與周珞將主講。（本報檔案照片）
空軍大鵬系列演講，唐瞻宇（前排右）與周珞將主講。（本報檔案照片）

「金山灣區空軍大鵬聯誼會」宣布，將在12月5日(周日)下午2時舉辦「空軍大鵬系列」演講會，邀請到音樂人、電台主持人、三軍大學「戰爭哲學」上校教官唐瞻宇及近代史學家、電腦工程師周珞兩人，分別涵蓋「音樂與戰爭 –音樂家劉雪庵對空軍的貢獻」，以及「抗日艱難期，兩廣及華僑飛行員的貢獻與犧牲」等兩主題，也藉以喚起大眾對於空軍歷史的重視。

唐瞻宇大學時讀的是政戰學校音樂系，「軍校的音樂系跟一般學校的音樂系不太一樣，除了音樂方面的學、術科之外，還得學習軍事方面的課程。特別是對敵的音樂認知與反制之道。」大鵬聯誼會進一步介紹，在軍系的生涯中，唐瞻宇曾進入「三軍大學」深造，並留校擔任教官，研究的課目是「戰爭哲學」，有相當的理論基礎。此外，唐瞻宇也曾擔任空軍新竹第二戰術戰鬥機聯隊的政戰副主任。

周珞在軍事戰術、戰略、軍史有獨道的見解與研究。周珞在2012年到2015年時，還受到阮大仁與郭岱君的邀約，加入了「重探抗戰史」寫作的團隊行列。2016至2019年時，周珞又參與「抗戰末期日本一號作戰及戰後對東亞影響」的寫作。

大鵬聯誼會的會長顔闓運表示，唐瞻宇周珞都有相當的研究心得，能夠同時邀請到這兩位專家學者來分享研究成果相當不容易，也希望有更多人了解空軍的歷史與精神。

空軍大鵬系列演講時間：12月5日(周日)下午2時。地點：金山灣區僑敎中心(100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA)。演講以中文進行，現場接受提問與討論。

灣區 日本

上一則

拿錢不辦事 聖他克拉拉縣逮捕女移民詐欺犯

下一則

金山人語／地球的孿生兄弟

延伸閱讀

「能見度不到1/4英里」 北加灣區發布大霧預警

「能見度不到1/4英里」 北加灣區發布大霧預警
灣區油價飆歷史新高 上班族喊苦：每周要多花數百元

灣區油價飆歷史新高 上班族喊苦：每周要多花數百元
解放軍機夜飛擾台 台灣空軍升空廣播驅離

解放軍機夜飛擾台 台灣空軍升空廣播驅離
南加廣府人聯誼會就職典禮 130多人見證

南加廣府人聯誼會就職典禮 130多人見證
日美空軍沖繩外海聯合訓練 日媒研判牽制中國

日美空軍沖繩外海聯合訓練 日媒研判牽制中國

熱門新聞

佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美房價最貴百大郵區 近半在灣區 前10名400萬起跳

2021-11-13 02:18
灣區阿塞頓94027郵區第五年蟬聯全美房價最貴榜首。（Getty Images）

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

2021-11-10 23:51

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡