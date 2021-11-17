國慶杯高球賽圓滿舉行 運動兼做慈善

左起：蔡少農、賴積裕、王維。（記者李榮／攝影）

早期灣區 曾有中華民國國慶高爾夫球賽，後來因故停辦。幾位熱心的僑領前年起改成立舊金山國慶杯高爾夫球賽委員會，除了慶祝中華民國的雙十國慶以外，也希望做公益，將比賽與募款的盈餘捐給急難救助協會、亞健社、中華耆英聯合會，以及動物救援組織等慈善機構。

今年的中華民國國慶高爾夫球賽日前在半月灣（half moon bay）舉行，由矽谷美華科技商會，以及聯合太平洋旅館集團贊助。籌畫者之一的賴積裕指出，雙十國慶是非常重要的節日，但感覺近年來許多人逐漸淡忘，非常可惜，因此與朋友討論後決定重新舉辦國慶杯高爾夫球賽，並將比賽與義賣的結餘捐給慈善組織回饋社區。

「一個目的是慶祝國慶，另一個目的是希望加入慈善的元素，希望在灣區拋磚引玉。」賴積裕表示，兩年前第一次舉辦高球 賽就獲得成功，也有一些結餘，所以決定繼續舉辦。然而，去年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係停辦高爾夫球賽，今年疫情趨緩才再次舉行，「當時我們是覺得，如果單純只打球比較單調，因此加入慈善的意涵。」

「國慶是紀念國父孫中山先生的辛亥革命，意義重大，當然應該持續紀念，中華民國已經110年了。」另一位籌畫組織者組織蔡少農指出，在兩年前他們舉辦國慶高球賽之前，國慶高球賽已經好幾年沒辦，相當可惜。沒想到他們開始組織舉辦國慶高球賽之後，發現迴響非常熱烈，報名的隊伍比原先設想的更多，還必須限制人數。

他表示，前年第一次舉辦時只有103人，今年第二次半時有144人，這次則共籌得8萬多的經費。明年希望拓展至半曰灣兩邊球場包下來，希望至少有240人參加。

義工王維則指出，未來還希望增加慈善的受贈人，或許明年會表揚孝順，期待在僑界弘揚中華文化，推廣孝道。