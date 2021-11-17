投資人作證：Theranos自稱技術用於戰場

荷姆斯(左)在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。(記者王子涵／攝影)

在本周二（16日）的庭審上，荷姆斯（Elizabeth Holmes）所創立的驗血科技公司Theranos一位早期投資 人給出了強有力的證詞，增強了控方對與荷姆斯詐騙罪的起訴力度。

聖荷西信使報報導，在庭審中，舊金山PFM公司投資主管格羅斯曼（Brian Grossman）描述了2013年與荷姆斯以及公司前營運長波瓦尼（Sunny Balwani）的會晤。

「他們告訴我的團隊，這項技術已經被應用在戰場上。比如緊急醫療撤離等，迅速獲得血液診斷訊息對於醫治傷員是生與死的區別。」格羅斯曼向陪審團描述道，「他們強調了他們的技術是如何可以使用在如此複雜的環境下。」

最終，格羅斯曼的團隊決定向Theranos投資9600萬元。

在之前的庭審中，前Therano雇員艾德琳（Daniel Edlin）證實，她並不知道公司的技術將被用於戰場或是航空母艦上。控方指控荷姆斯故意製造有關與美國軍隊合作的錯誤信息，來誤導投資人。

格羅斯曼作證，他的團隊被告知Theranos得到了2億元的營收 。然而Theranos前會計在早些時候作證，公司2011年營收為51.8萬元，2012和2013年顆粒無收。

在第一次會談中，荷姆斯曾向格羅斯曼保證，Theranos可以匹配競爭對手公司Labcorp和Quest所有的檢測 。「我們從來沒有聽說過可以運行檢測目錄上所有項目的公司，這是一個很有競爭力的論點。」但在前三周的審理中，多名證人指出Theranos的驗血儀準確性存在嚴重偏差。

格羅斯曼的證詞還包括了聯邦政府所代表的控方指控荷姆斯的另一大論點：Theranos使用第三方儀器運行血液檢測，而自己公司的儀器卻無法正常運行。

格羅斯曼表示，他和他的團隊去了Theranos實驗室兩次，但從未被展示有第三方儀器的參與。

格羅斯曼甚至在荷姆斯不知情的情況下，親自去位於巴洛奧圖的Walgreens藥店進行了血液檢測。他的血液是用針管抽取的，不是從指尖刺取，並且等了四個小時才等到結果。

對此，Theranos前營運長波瓦尼向格羅斯曼解釋道，他的血檢其中一項有異常，不能通過指尖刺血完成，必須經血管抽血採集。而結果延遲是因為實驗室的一起小事故導致的。根據檢方提供的一封郵件顯示，格羅斯曼的檢測結果也是由第三方的儀器完成的。