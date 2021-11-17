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聖荷西疫苗警報聲音刺耳 嚇壞居民 被質疑濫用

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西使用公共緊急警報傳播疫苗信息遭質疑，居民稱這是在濫用。（推特用戶截圖）
聖荷西使用公共緊急警報傳播疫苗信息遭質疑，居民稱這是在濫用。（推特用戶截圖）

最近，凱恩（Linda Cain）和她的丈夫在237號高速公路上開車，突然他們的手機同時響了起來。

聖荷西信使報報導，這位77歲的森尼維爾居民以為是安珀警報（Amber Alert）或是有重大自然災害的警告。然而，當他們低頭看向手機時，發現是一家聖荷西疫苗接種診所的信息—距離她居住的地方只有幾哩遠。

「聽到這樣的警報很嚇人，」凱恩說，她在幾個月前就已經接種了疫苗。「如果真的很緊急，我能理解，不過這樣的信息對於我們來說沒有任何用處。」

自5月以來，聖荷西市一直在使用無限緊急警報，在該市疫苗接種率過低的區域傳播疫苗接種診所的信息。這樣針對特定區域的警報並沒有將在疫苗診所周圍的社區排除，數千名擁有手機散布在聖荷西城市內外的居民都收到該警報。

無線緊急警報是由聯邦通信委員會和無線供應商（FEMA）運營的項目，目的是給予政府向全國範圍內發布簡短且緊急的訊息的能力，以保證公共安全。

就如同安珀警報（Amber Alert）一樣，這些緊急信息會突然出現在手機屏幕上，並搭配刺耳的聲音和震動。

通常，政府使用該系統發布如洪澇、山火等自然災害或是煤氣洩漏等人為災害等。而聖荷西市是加州為數不多的城市，非常規地使用警報來宣傳疫苗診所訊息的。

「我知道疫苗的重要性，但如此使用是不正當的，」一位41歲的聖荷西居民說，「這是在濫用！」

山景城居民卡茨（Harry Cutts）對於自己收到聖荷西疫苗診所的警報感到不解，他表示這是再經典不過的「狼來了」的故事。卡茨說：「警報被使用太多次，以至於人們根本不把它當回事。」

聖荷西在今年共計發布了21次警報，甚至比前四年累計在一起還要多。大多數警報的信息都是關於疫苗診所的信息。

卡茨以及其他居民甚至將手機警報的功能關掉，儘管這有可能讓他們錯過一些真正緊急的訊息。

根據FEMA項目以及州緊急服務部門的說法，聖荷西如此使用無線緊急警報是被允許的。與此同時，包括洛杉磯、長灘等城市也在以相同的方式使用無線緊急警報。

聖荷西官員稱警報大幅提高了疫苗的接種率。聖荷西應急管理部門的賴爾登（Raymond Riordan）表示，警報幫助人們施打疫苗的好處是大於寧願關掉警報所帶來的風險的。「我們並不是在隨機宣傳，而是有目的性得針對接種率過低的社區。」賴爾登說，「我們的目標是確保更多的人接種疫苗，好讓我們盡早達到州衛生局的要求，減少強制措施，例如口罩令等。」

疫苗 聖荷西 手機

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