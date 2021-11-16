飛舊金山班機 德州婦人攻擊空服員被訴
一名德州婦人被指控在阿拉斯加安克拉治飛往舊金山的聯合航空班機上，攻擊空服員。她於12日在休士頓聯邦法庭出庭。根據加州北區代理檢察官辛德斯(Stephanie Hinds)新聞稿指出，現年50歲的杜頓(Debby Dutton)今年6月29日搭乘聯合航空由阿拉斯加飛往舊金山國際機場，飛航途中多次大聲喊叫，並推擠當時叫醒她丈夫、要求他戴上口罩的空服員。
在飛行過程中，機組人員曾多次在機上宣布商用航班的聯邦口罩命令，並告知乘客，若乘客在睡覺時口罩掉落，空服員將會叫醒他們要求重新戴上口罩。根據控訴內容，空服員在經過走道收集垃圾並檢查乘客是否佩戴口罩時，輕敲杜頓熟睡丈夫的肩膀，杜頓起身對空服員大聲怒吼：「別碰我的丈夫，你為何叫醒他！」(You don't touch my husband, why you wake him!)
空服員嘗試解釋口罩政策，但杜頓持續尖叫並接近空服員、兩次用力推了空服員手臂。空服員告知杜頓停止、杜頓丈夫要求她回到座位。空服員隨後立即向機長報告此事，之後並因右手二頭肌肉瘀傷尋求治療。警察隨後面談多名乘客，他們證實空服員的說法。
在休士頓出庭是訴訟程序的第一步，法庭命令杜頓需在舊金山聯邦法院出庭、面臨因襲擊空服員而干擾飛行的指控。杜頓現已暫被釋放，訂於16日在休士頓聯邦法院出庭。若罪名成立，將面臨最高20年監禁與罰鍰，但定罪後的任何判決都將考量聯邦量刑指引。
這次事件發生，正值今年不守規矩的乘客激增之時，其中許多案件涉及對機組人員的暴力襲擊。根據「聯邦航空管理局」(Federal Aviation Administration)自今年開始追蹤的數據發現，航空公司自1月1日至6月中旬期間，共報告約3000起乘客滋事案件，其中約有2300例涉及乘客拒絕遵守聯邦佩戴口罩的要求。
上一則
舊金山市長宣布撥款250萬 支持娛樂產業
下一則
FB留言