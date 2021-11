飛舊金山班機 德州婦人攻擊空服員被訴

德州婦人被控在飛往舊金山班機上,攻擊空服員。(圖截取自電視畫面)

一名德州婦人被指控在阿拉斯加安克拉治飛往舊金山 的聯合航空班機上,攻擊空服員。她於12日在休士頓 聯邦法庭出庭。根據加州北區代理檢察官辛德斯(Stephanie Hinds)新聞稿指出,現年50歲的杜頓(Debby Dutton)今年6月29日搭乘聯合航空由阿拉斯加飛往舊金山國際機場,飛航途中多次大聲喊叫,並推擠當時叫醒她丈夫、要求他戴上口罩 的空服員。

在飛行過程中,機組人員曾多次在機上宣布商用航班的聯邦口罩命令,並告知乘客,若乘客在睡覺時口罩掉落,空服員將會叫醒他們要求重新戴上口罩。根據控訴內容,空服員在經過走道收集垃圾並檢查乘客是否佩戴口罩時,輕敲杜頓熟睡丈夫的肩膀,杜頓起身對空服員大聲怒吼:「別碰我的丈夫,你為何叫醒他!」(You don't touch my husband, why you wake him!)

空服員嘗試解釋口罩政策,但杜頓持續尖叫並接近空服員、兩次用力推了空服員手臂。空服員告知杜頓停止、杜頓丈夫要求她回到座位。空服員隨後立即向機長報告此事,之後並因右手二頭肌肉瘀傷尋求治療。警察隨後面談多名乘客,他們證實空服員的說法。

在休士頓出庭是訴訟程序的第一步,法庭命令杜頓需在舊金山聯邦法院出庭、面臨因襲擊空服員而干擾飛行的指控。杜頓現已暫被釋放,訂於16日在休士頓聯邦法院出庭。若罪名成立,將面臨最高20年監禁與罰鍰,但定罪後的任何判決都將考量聯邦量刑指引。

這次事件發生,正值今年不守規矩的乘客激增之時,其中許多案件涉及對機組人員的暴力襲擊。根據「聯邦航空管理局」(Federal Aviation Administration)自今年開始追蹤的數據發現,航空公司自1月1日至6月中旬期間,共報告約3000起乘客滋事案件,其中約有2300例涉及乘客拒絕遵守聯邦佩戴口罩的要求。