舊金山Merced湖 小碼頭翻新 增設無障礙設施

多位市府官員參與剪綵活動，包括楊文姬、余鼎昂等。（公園局提供）

舊金山 西南面的Merced湖（Lake Merced）是市內最大的湖泊，不少人都會前往運動休閒。舊金山公園局耗時一年，在湖旁翻新重建了一個小碼頭（Dock，船塢），讓民眾參與划船運動可以更加安全。

上周公園局和多位市府官員舉行了剪綵儀式，多位華裔社區代表，包括公園委員楊文姬（Vanita Louie）、前市議員余鼎昂（Norman Yee）出席活動。

公園局表示，這個新的船塢和舷梯（gangway）可以讓老年人和殘疾人更安全參與休閒遊船活動，並確保未來公眾，包括青年和文化團體，可以更好地進入湖中參與活動。

整個翻新工程耗資168萬元，包括拆除舊的舷梯和木碼頭，同時使用了符合「美國 殘疾人保護法」（ADA）的設施取而代之。新舷梯的坡度更平緩，碼頭有140呎，可以讓船隻更加安全進入、停靠。其他改進包括景觀美化、建設無障礙停車位、通往新碼頭的混凝土路徑、新燈桿和瀝青車道。這筆資金主要是來自於2012年的「清潔和安全社區公園債券社區機會基金」，當時許多的青年和划船社區代表爭取這筆資金。

該區的市議員梅義加（Myrna Melgar）表示，Merced湖長期以來一直是舊金山人的重要休閒區，在這裡，家庭可以遛狗、釣魚、看到野生動物以及划船。她指出新的碼頭和舷梯也代表了官方對於這裡的重視。公園局局長金斯堡（Phil Ginsburg）也說，這個小碼頭對於許多人而言，就是他們開始熱愛划船的原因。他認為這裡翻新之後，可以讓民眾更加安全、平等地參與水上活動。

在當天的剪綵儀式之後，加州 龍舟協會（California Dragan Boat Association）進行了表演活動。這個項目在2020年11月12日正式破土動工，耗時一年完成。相關的翻新還包括排水和電力基礎設施等。新碼頭和舷梯位於北湖（North Lake），在Harding Park高爾夫球場入口和Lake Merced Boathouse附近。