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10億元擴建康縣水庫計畫 啟動

編譯組／灣區15日電
10億元擴建康縣洛斯奎克洛斯水庫計畫獲推動。(圖取自洛斯奎克洛斯水庫官方臉書)
10億元擴建康縣洛斯奎克洛斯水庫計畫獲推動。(圖取自洛斯奎克洛斯水庫官方臉書)

康曲柯士達縣以酒莊、牧場、風力渦輪機與農植區聞名，在不久的將來，灣區多年來最大新蓄水項目也將在當地興建。康曲柯士達水資源局(Contra Costa Water District)計畫擴建布倫塢(Brentwood)以南的洛斯奎克洛斯水庫(Los Vaqueros Reservoir)，將水庫土壩提高56英尺至287英尺高，使其成為灣區第二高水壩。

建設計畫於2023年底開始、2030年完工，將使洛斯奎克洛斯水庫目前容量16萬英畝英尺(160000 acre-feet)擴增至27萬英畝英尺，足夠滿足140萬人每年用水量。

加州目前掙扎於通貨膨脹成本提高、環保組織反對、缺乏經費等困境，興建新水庫與蓄水庫面臨困難重重，但是洛斯奎克洛斯水庫卻獲得許多動能。擴建水庫的10億元中，有部分成本將由其他灣區水利當局分擔，他們同時也將獲得水資源。

康曲柯士達水利局助理總經理帕提爾(Marguerite Patil)表示，這是關於供水的可靠性，擴建水庫計畫雖無法完全解決每個人的問題，但卻是很好的工具。康曲柯士達水利局上個月與其他七個機構建立法律合作夥伴關係，監督水庫設計、建設與籌資，包括明年每個機構將提供多少經費，以及未來將獲得多少水源。

合作夥伴包括康曲柯士達水利局、阿拉米達縣水利局、東灣市政公用事業局、聖他克拉拉谷水資源局、舊金山公共事業委員會、利佛摩第七區水利局、San Luis & Delta-Mendota水利局與洛斯巴諾(Los Banos)葛瑞斯蘭德水利局。

工程計畫預計於明年春天由州屬水壩安全官員做最後批准。兩周前，由加州任命的9人小組之加州水務委員會，一致投票通過計畫將符合資格獲得2014年選民通過州水資源債券「提案一」(Proposition 1)中的4.7億元經費，此外，也將獲得來自聯邦資金2.23億元。其他所需資金將由灣區各水資源局提供。

不過挑戰仍然存在。為了提高水壩高度，水庫必須自2027年開始排乾3年，期間康曲柯士達居民將直接自沙加緬度-聖荷昆荷三角洲(Sacramento-San Joaquin River Delta)與其他地水區取得供水。

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