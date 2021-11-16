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出生率降、高租金、跨州移民… 灣區公校招生人數日減

編譯組／庫比蒂諾15日電
加州學校的學生正在流失：出生率下降、遷徙和人口結構變化導致孩子減少。（美聯社）
加州學校的學生正在流失：出生率下降、遷徙和人口結構變化導致孩子減少。（美聯社）

隨著加州年輕人的數量持續下降，「拯救我們的學校」已成為面臨學校關閉的社區的家長們愈來愈普遍的集會口號。根據加州財政部數據，過去五年全州公立學校的招生人數減少了23萬多人，這一趨勢可能會繼續下去。

在灣區九個縣中，除康曲柯士達外，預計所有縣在未來十年都將失去學生，州政府官員預測，聖他克拉拉縣的入學率下降幅度將在全州排名第五。

這一趨勢的影響已有顯現：在海沃，多達八所學校可能在未來三年內關閉。庫比蒂諾上個月宣布將關閉Regnart和Meyerholz小學，並在明年秋天將Muir小學合並。而屋崙聯合學區今年早些時候勉強避免了一些學校的關閉，因為學校董事會選擇了對預算進行調整。

關閉和合併發生在新冠疫情期間特別動盪的網路學習一年後，一些家長等待將他們的孩子送入幼兒園，或將他們完全從公立學校系統中撤出。但現在由於一些學校有可能永久關閉，情緒激昂的家長們在學校和地區辦公室前舉行汽車集會和抗議活動，敦促董事會成員重新考慮。

專家們將入學人數的減少歸咎於多種原因，其一是出生率下降，美國人口普查數據顯示，在過去十年中，加州每個縣的18歲以下居民的比例都有所下降。其次，由於許多家庭難以負擔城市地區的高額租金和住房費用，跨州移民和離開加州也是一個很大的因素。

此外，加州公共政策研究所的研究員拉豐（Julien Lafortune）說，人口結構的變化也是一個因素。「從歷史上看，加州的西班牙裔和拉丁裔移民往往有稍大的家庭規模，所以孩子的數量較多。但移民父母在這裡出生的第二代，則相當快地融入到本地出生的加州人的出生率。」

雖然拉豐說，從長期來看入學率會持續下降，但目前還不清楚疫情在入學加速下行方面有多大影響。根據該州的數據，2020至21學年最大的入學人數下降發生在幼兒園和六年級的班級。雖然「最初的新冠衝擊」可能會消退，但拉豐說，家長可能會在疫情之後讓他們的孩子留在私立或特許學校。

加州 疫情 移民

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