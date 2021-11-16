「媽媽教室」講座 許承恩19日分享冬季蔬果種植

許承恩將於媽媽教室講座，分享冬季蔬果種植。（媽媽教室提供）

「居家避疫情 」已超逾一年半，許多人為除憂解悶、調劑窩居的無聊生活，開始學習打理後院、蒔花種菜、關心園藝。自給自足的生活不但可以怡情養性，更能讓全家人吃得放心又健康。金山灣區 「媽媽教室」將於19日邀請知名園藝專家許哥（許承恩），分享交流種植蔬果要領，並當場開放問答解惑。

許承恩來自台灣 ，從小就很喜歡園藝，從高農、農專、大學、研究所，經歷園藝、農藝、農業機械、農業經濟等領域，是灣區著名園藝專家。許承恩曾在屏東農專農業機械訓練中心高級班研習，並進入台糖公司農業機械工程處擔任維修員、亞洲蔬菜研究發展中心、高雄區農業改良場等實務操作，之後被派至非洲，加入南非賴索托王國農耕隊，經營王后農場，包含30萬隻生蛋雞、蔬果雜糧農場、養豬場，及13處酋長推廣農場，榮獲王后御賜王族姓氏Tsepo Seiso。他早年還在吉爾洛開設永豐農場，現今在佛萊斯諾開設有機隱基底莊園，批發SGS認證有機蜂蜜。

當天將介紹蔬果花卉的栽培技術以及園藝常識，主要講題為：冬季蔬果的種植與桃樹、火龍果剪枝保養。講座內容還包括：冬季蔬果保養、桃樹的修剪與栽培、火龍果的修剪與栽培。現場還會分享農場作品影片，以及現場問答時間。

上課時間：11月19日(周五)上午10時至11時30分。上課地點：Zoom。Meeting ID：998-806-3500。密碼：Modesto101。詢問電話：(408)252-7070。