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凱瑟醫院 與工會達臨時協議 藥劑師仍罷工

編譯組／14日電
凱瑟醫院與工會達臨時協議，但北加仍可能有罷工。(Getty Images)
凱瑟醫院與工會達臨時協議，但北加仍可能有罷工。(Getty Images)

凱瑟醫院機構 (Kaiser Permanente) 已與約5000名員工的工會聯盟達成為期四年暫時性協議，排除這些工會原訂於15日在南加州與俄勒岡州展開的罷工活動。但是北加是否會有罷工尚不明朗。

約3500名南加州凱瑟醫院機構員工，其中包括護士、婦產科員工、物理治療師 (physical therapist)原計畫15日起展開罷工。這些員工來自南加州300個以上凱瑟連鎖醫院。

凱瑟醫院是美國規模最大的財團法人連鎖醫院，面臨工會談判、罷工威脅時，凱瑟已對其會員發出醫療服務無限期延緩警告。

然而北加州凱瑟醫院醫療服務仍面臨威脅。職業藥劑師同業公會 (the Guild for Professional Pharmacists) 雖然同屬參與談判的工會聯盟之一，仍計畫於15日起展開罷工。參與談判工會聯盟是由代表凱瑟醫院員工的22個工會所組成的。

凱瑟醫院發言人表示，灣區凱瑟門診藥房 (outpatient pharmacies) 將會關閉營業。凱瑟醫院系統服務全國共約1250萬名客戶，其中450萬名住在北加州。

藥劑師同業公會所發出聲明指出，凱瑟醫院機構資深領導階層行為不公。他們的行為，加上凱瑟院方缺乏同情心，不顧病人安全將會傷害到所有的人，對北加州所有病患形成不必要的困境。

根據凱瑟發言人松金 (Karl Sonkin)，第39操作工程師工會並未參與合約。他說，藥劑師同業公會與第39操作工程施工會尚未通知凱瑟醫院其原來罷工計畫有任何變動，因此凱瑟應變計畫持續不變。松金指出，凱瑟繼續與第39工程師操作工會與藥劑師同業公會善意協調，希望各方能很快達成協議。

凱瑟與達成協議的工會代表13日慶賀內容廣泛的協調結果。參與各方從4月起展開為期五個月的談判，結果凱瑟同意取消雙層薪給系統 (two-tiered payment system)。根據這項系統，新進員工薪資遭砍。

這項暫時性新合約亦規定，直到2025年，工會聯盟會員每年薪資均會調升，退休津貼仍將維持，另有紅利計畫。低價家庭醫藥與牙醫保險仍將維持。

然而藥劑師同業公會行將展開的罷工將衝擊灣區民眾生活。同業公會於8日通知凱瑟醫院，其公會員工因薪資與員工短缺問題與凱瑟談判，毫無結果，計畫於13日起展開罷工。另外北加州第39操作工程師工會成員幾個星期前已展開抗議行動。

凱瑟12日已對其北加州會員發出電郵指出，由於藥劑師工會展開罷工，凱瑟門診藥房11月15日至22日期間關閉。

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