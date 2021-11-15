7成矽谷員工愛遠距 專家憂：恐加劇灣區貧富差距

疫情令許多上班族情願在家工作，不願返回原來的辦公室。(美聯社)

新冠疫情 改變許多人對工作 的看法。許多上班族情願在家工作，不願返回原來的辦公室。灣區 高科技總部過去威風八面，現在這些高科技業者不再想回到總部上班。

遠距工作讓矽谷高科技員工得到解放，不再需要耗費長時間通車，每天將自己鎖在公司小隔間內。現在社會重啟，許多嘗到甜頭的矽谷高科技員工不願放棄在家工作的自由感。根據調查，雖然可以返回公司，70%的矽谷員工表示較喜歡遠距工作。不喜歡遠距工作者僅占2%。

舊式公司工作型態，面對面洽談已因情勢所逼，被迫改變。然而聖他克拉拉大學商業教授波茲納 (Jo-Ellen Pozner) 指出，新的工作型態持續多久，目前不得而知。她說，疫情爆發之後，灣區公司不斷改變疫情間工作方式，調整遠距工作薪資。波茲納稱，目前整個工作型態仍在調整中，離最後完全定向仍有一些時日。

根據灣區新聞集團民調，48%的灣區上班族表示可以在家工作，科技界員工可遠距工作者高達72%。

矽谷聯合創投 (Joint Venture Silicon Valley) 執行長漢考德 (Russell Hancock) 指出，這次疫情中，遠距工作受到歡迎令人大開眼界。他指出，每個人對新冠疫情有不同感受與發現。許多人更重視社區與家庭生活，不再一心一意投入工作，許多人對事務優先看法起了改變。

然並非所有工作人員都能享有這種自由選擇，許多工作如服務業工作、醫療服務、勞工等都無法離開其工作崗位，他們被迫在繼續留在高危險性工作或者失業之間作出選擇。

波茲納指出，灣區原來就是貧富懸殊，新冠疫情加劇這種收入不均現象。許多遠距工作者遷到生活費低的地區，然而許多低收入員工繼續陷在高房租、高生活費、通車困難的灣區，完全無法脫身。他說，職業優越的員工，現在生活收入更加優越。

灣區遠距上班族與非遠距工作族的教育與薪資差異更為明顯。灣區60%的遠距工作者擁有學士以上學位，他們的收入一般偏高。而80%年收入低於5萬元者無法遠距上班。許多非科技業者表示，他們無法決定工作地點。

內費爾德 (Erina Nayfeld) 在舊金山開設一家醫療用品店。新冠疫情爆發後兩周，她又冒著危險開店營業。現年63歲的內費爾德說，她沒有辦法，還必須繳付房租，她的老主顧都是俄羅斯移民，需要她經常提供醫療用品。她說，疫情讓她深切瞭解服務業，服務業就是人際關係，人與人關係就是彼此需要。