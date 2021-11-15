李應元驟逝 學弟周信結：他為台灣追求民主犧牲大

周信結（右起）與李應元夫婦在學生時代就認識，當時就在海外推動民主運動。（周信結提供）

中華民國駐泰國前代表李應元11日病逝，享壽68歲。李應元早年留美時就參加民主運動，並且曾在陳水扁時代擔任駐美副代表，與許多僑界鄉親相熟。大家得知李應元病逝的消息，都感錯愕。北美洲台灣 人教授協會北加州 與南加州分會前會長、僑務諮詢委員周信結指出，李應元當年因主張台灣獨立，被列為「黑名單」不得返台，但依然堅持冒著政治犯的風險偷渡回台，之後又被捕入獄，「為追求民主所做的犧牲令人感動」。

李應元當過立委、駐美副代表、行政院秘書長、勞動委員會主委、環保署長等職。原本駐泰的李應元是在今年8月突然宣布辭職回台灣，那時傳出是感染大腸桿菌身體不適，加上體力無法負荷，因此向蔡英文總統提出辭職。沒想到在幾天前傳出病逝的消息。他是去年8月才正式接任童振源成為駐泰代表。

李應元驟逝，鄉親都感到惋惜。圖為北卡校友在台灣的聚會。（周信結提供） 李應元（左一）對於台灣的民主運動有一定的貢獻。（周信結提供）

周信結指出，他30多年前台大畢業後來美留學，在北卡 羅萊納州大認識了李應元及郭倍宏學長。雖然讀的是不同學校擔都在北卡，「他們是當時台灣學生社的負責人，也是北美學生台灣民主運動領袖。在他們的影響下，我也參與了民主運動，成為北卡州大台灣同學會會。當時大家除了追求學位外，全部的心力都放在台灣民主運動，不僅編輯台灣學生社報紙，還常常和台灣本島的民運領袖討論，協助台灣民主運動事宜。」

李應元一家人都堅持追求民主的信念。周信結說，李應元畢業後，雖然台大提供李應元與太太黃月桂教職工作，但李應元因為名列黑名單無法回台，因此先與黃月桂留在美國教書。然而後來李應元還是決定偷渡回台，隨後入獄，希望打破海外民運人士回台的禁忌。李應元還一度冒著被捕危險在總統府前照相，入獄後引發台大教授及高級知識份子大規模示威，一直到刑法100條廢除才被釋放出獄，「他在獄中時，黃月桂平常日在大學教書，周末帶著二位年幼的孩子在全美各地拜訪鄉親及國會議員，展開救援行動，全家為追求民主所做犧牲非常令人感動。黃月桂支持先生無怨無悔，整個家庭對台灣民主有重大貢獻。」

周信結指出，自己畢業後數十年在很多協助台灣的工作中和李應元合作過，最近一次2019年李應元代表蔡英文宣傳競選連任來美，在北加州台灣會館幫李應元舉辦演講，「我非常榮幸幾十年來能追隨應元兄的腳步在海外協助台灣。台灣民主運動過程中有李應元、鄭楠榮等人真實感人故事，是大家要永遠紀念的。」