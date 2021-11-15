北加州大專校聯會 理事回娘家 成立青年部搭連絡平台

校聯會各校理事、前會長以及理事成員合影。（記者王子涵╱攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會2021年理事回娘家活動，日前在南灣華僑文教中心舉辦。校聯會各校理事、前會長以及理事成員共200人參加。來自成大、台大、世新、台科大、師大、中正等二十多個學校的校友得以在新冠疫情解封後再次重聚。會長劉寶剛表示，當天共有15個精彩的表演節目，希望各界僑胞、校友繼續支持大專校友會的活動。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，十分感謝北加州大專校友會對中華民國政府以及經文處的支持。「各位都是來自於台灣 大專院校的，我們有著共同的回憶。能夠在大專校友會再次碰見，是我們的緣分。」賴銘琪說。

各位青年代表上台表達了對校友會的期許。（記者王子涵/攝影）

金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮回憶，2018年從台北來到舊金山就職的第一天就參加了大專校聯會的年會活動。「大專校聯會人多將廣，舉辦的年會、勞工節、大露營、仲夏之夜、僑胞遷徙都是非常經典、膾炙人口的活動，對凝聚人心很有幫助。」閻樹榮表示，明1一月初自己的工作就會有調動，歡迎校友會成員回到台灣共同敘舊。

劉寶剛表示，今年的校友會不同於以往，今年特別邀請各校兩位45歲以下的校友參加，成立校友會青年部。青年部將幫助台灣的留學生、青年們參加校聯會的活動，增進聯結。

北加州中國大專校友會聯合會第37任會長劉寶剛。（記者王子涵/攝影）

各位青年代表也上台表達了對校友會的期許。一位來自於國立台灣大學的青年校友說：「第一次參加活動，感到很開心。希望校友會可以再次組織外出活動，和校友的家人們一起遊玩。」

另一名校友表示，很多同學都不得不兼顧家庭和工作的壓力。「我需要在家照顧小孩，如果是校聯會的活動，可以辦一個三代同堂的親子遊園會，大家可以傳授過來的人的技巧。」