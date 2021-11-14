我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

補陳煥瑛阿拉米達縣議員空缺 陳家有人選

編譯組／灣區13日電        
填補阿拉米達縣議員陳煥瑛Wilma Chan空缺，亞裔女性受薦，但陳家人另有期望。（取自臉書）
填補阿拉米達縣議員陳煥瑛Wilma Chan空缺，亞裔女性受薦，但陳家人另有期望。（取自臉書）

阿拉米達縣縣議會近來被敦促任命一位亞裔女性來填補陳煥瑛（Wilma Chan）的遺缺，這位資深縣議員本月初在遛狗時遭遇車禍身亡。

但陳煥瑛家人卻另有所願，他們希望她的幕僚長布朗（Dave Brown），一個白人男子，能完成她剩餘一年的任期，認為他最適合完成她剩下的工作。縣議會必須在60天內完成任命，否則這個責任就落到了州長紐森（Gavin Newsom）身上。

陳煥瑛的前幕僚長和長期的私人朋友董（音譯，Jeanette Dong）表示，如果現在有人被任命填補該職位，他們將不得不把大部分時間花在競選上，而不是完成陳的剩餘工作。她指出，布朗不想參加明年的空缺席位競選。

然而，一些社區倡導者不希望等那麽久，一個特別的原因是縣議會的其他成員都是男性，沒有一個是亞裔美國人。自從陳煥瑛在1994年首次當選後，在過去的30年裡她的席位一直由亞裔美國人擔任。陳在服務了六年後被選為州眾議員，成為第一位擔任多數黨領袖的女性亞裔美國人。她於2010年再次當選為縣議會議員，並兩次連任，最近一次是在2018年。

阿拉米達縣亞太裔民主黨核心小組主席陳（音譯，Serena Chen）在給縣議會的信中說：「代表性很重要」，特別是考慮到最近的反亞裔攻擊事件和COVID對社區的影響。她指出，每三個阿拉米達縣居民中就有一個是亞裔或太平洋島民。她敦促全由男性組成的市議會能「優先尋找目前居住在該區的亞裔美國婦女擔任該職位」。

陳提出了一個替代人選：賴燕屏(Alice Lai-Bitker)。賴燕屏曾是陳煥瑛的助手。在陳煥瑛第一任縣議員做完後，賴燕屏接替她進入議會，在縣議會工作了十年。63歲的賴燕屏表示，如果縣議會提名她，出於責任她會接受這個職位，但不會尋求連任。

「陳煥瑛的家人想讓布朗接替，我尊重這一點。」賴燕屏說。「布朗是一個優秀的人，工作會做得很優秀。」但她也明白，縣議會需要體現「我們所服務的人群」的多元性。 

如果被任命，布朗將只擔任照看該職位的角色。布朗在核桃溪居住了15年，最近在屋崙剛簽過一份公寓租約，但會保留他在核桃溪的家。根據縣裡的規定，他沒有資格競選這個職位，因為縣議員在當選前必須在其所在選區住滿一年的選民。

「我仍在為失去一位朋友和一位導師而感到悲痛」，布朗說。「這關乎到陳煥瑛，她的遺願和她所服務的人。如果我被任命，我們的員工和我將在剩下的時間裡，盡一切努力來實現她的未竟事業。」

亞裔 美國 工作

上一則

沙加緬度被綁架3歲童安全找到 嫌犯落網

下一則

角逐加州第17區眾議員 甘大為卡斯楚競選辦公處開門

延伸閱讀

填補陳煥瑛空缺，亞裔女性受期待，陳家另有看法

填補陳煥瑛空缺，亞裔女性受期待，陳家另有看法
場邊人語／布朗不成 爺留洛城

場邊人語／布朗不成 爺留洛城
防冬季疫情復燃 紐森籲做好準備

防冬季疫情復燃 紐森籲做好準備
芝大周遭 謀殺及槍擊案激增

芝大周遭 謀殺及槍擊案激增
陪子女過萬聖節 紐森缺席氣候峰會 過了「有效率一周」

陪子女過萬聖節 紐森缺席氣候峰會 過了「有效率一周」

熱門新聞

才準備要過兩歲生日的Jasper遭無辜槍擊。（家屬提供）

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

2021-11-08 19:29
公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

2021-11-07 14:51
佛利蒙小台北廣場日本超市OSAKA於12日正式開幕，由前美西玉山科技理事長胡立民投資經營。（OSAKA提供）

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

2021-11-12 20:24
家住佛利蒙、23個月大的華裔兒童Jasper Wu，6日在屋崙高速路的一輛車內，被流彈擊中，不幸身亡，震驚社區，民眾紛紛表示悲痛和惋惜。（家人供圖）

華童父從中國趕來 父子從未見過面

2021-11-09 02:19

我不窮，但老了住不起矽谷

2021-11-04 02:10
自10月初以來，舊金山在內的幾個灣區縣感染率呈鋸齒狀變化。（圖片來自加州公共衛生部官網）

疫情反撲 灣區重回紅色、橙色高風險級別

2021-11-07 01:20

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機