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角逐加州第17區眾議員 甘大為卡斯楚競選辦公處開門

記者李怡 / 舊金山報導
甘大為與其支持者一起慶祝其卡斯楚區(Castro District)競選辦公室開放使用。（記者李怡/攝影）
甘大為與其支持者一起慶祝其卡斯楚區(Castro District)競選辦公室開放使用。（記者李怡/攝影）

角逐舊金山第17區州眾議員的甘大為（David Campos）在卡斯楚區(Castro District)的競選辦公處13日開放，當天甘大為的競選支持者、家人朋友、舊金山當地以及加州的勞工和社區代表，到場祝賀，並表達支持。因感恩節臨近，甘大為的競選團隊還發起了節日食物募捐活動，以幫助社區有需要的家庭與民眾。

舊金山第19區州眾議員丁右立（Phil Ting）、第8區市議員孟達文（Rafael Mandelman）、勞工代表Tina Chen等，在開放儀式鏟發表支持演講。

現任舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）幕僚長的甘大為（David Campos），2008年當選第九區市議員，2017年卸任，任期八年。2014年甘大為曾與邱信福一同參選第17區州眾議員，但未能如願。此次甘大為角逐的就是邱信福轉任舊金山市府律師後的遺缺，所以也是近年第二度參選同一職務。甘大為曾擔任過舊金山民主黨主席多年，今年當選加州民主黨副主席。

甘大為畢業於哈佛大學法學院，早年曾擔任舊金山警察委員及舊金山聯合學區律師，也曾服務於南灣政府，自去年起擔任舊金山地方檢察長博徹思的幕僚長，直至今日。甘大為是一名同性戀者，他十多歲時從瓜地馬拉移民來美，他與州政府的關係較密切，尤其是與西語裔和多元性別族群（LGBTQ）黨團。此次到場支持他的民眾，多數是來自卡斯楚區和加州的（LGBTQ）群體。

甘大為表示，願為每個移民實現美國夢而努力。(記者李怡/攝影）
甘大為表示，願為每個移民實現美國夢而努力。(記者李怡/攝影）

面對舊金山華人社區，甘大為表示，「雖然我不是華裔，但我有著與華裔共同的移民背景，作為西裔移民，我深有體會從一無所有到實現美國夢所需要的一系列支持。每一位移民的最基本的生存需求，如食物、住房、教育和尊重等，都應有尊嚴地得到滿足，但這些需求至今還沒有被滿足，不過我有信心去實現這些，並為加州的亞裔、非裔、LGBTQ等少數群體社區建立一個平等、互助、可以發聲的環境，努力實現美國夢。」

甘大為在現場對支持他的「舊金山人」（San Frianciscans）表示，他參選的宗旨，是要代表舊金山每位選民爭取和維護自身的權益。

丁右立致詞時表示，在之前的工作與合作中，對甘大為有相當了解，相信他有能力做好眾議員的工作，因此支持他競選，並迫不及待的希望他可以早點到沙加度，再度一起合作，共同做出更漂亮的成績。

第17區州眾議員選區有大量的亞裔和華裔居民，範圍包括華埠、田德隆區、肖化區、訪谷及英格賽區等。不過第17區的地圖規劃正在重新擬定，擬定後的區域劃分或許會削弱亞裔美國人、拉丁裔、非裔和 LGBTQ 居民的影響力。重新劃區委員會表示，今年12月會批准最終劃分的結果，目前的方案還會進行修改。

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