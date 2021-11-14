沙加緬度被綁架3歲童安全找到 嫌犯落網

沙加緬度被綁架男孩(右圖)在東灣海沃被安全找到；綁架者(左圖)被逮捕。（電視新聞截圖）

據警方稱，一名周五（11月12日）晚上在加州 州府沙加緬度被綁架，並引發了東灣安珀警報的小男孩，周六（11月13日）清晨在灣區海沃市被發現安然無恙，當時他與綁架他的槍擊 嫌疑人在一起。

阿拉米達縣和康曲柯士達縣周五晚間發出安珀警報，三歲的諾維爾（Leo Norvell）在周五下午5時前不久，從沙加緬度被綁架，嫌疑人被確認為30歲的亞戈（Joshua Yago），加州公路巡警（CHP）說，嫌犯可能持有武器和危險的。

當局在Twitter上發布消息說，孩子在凌晨3時前被安全發現。

當局最初沒有說是否也找到了亞戈，但沙加緬度警方在上午8時後不久證實，在海沃發現了亞戈和這名男孩，並將嫌犯拘留。警方表示，他們正在努力讓該男孩與家人團聚。

據沙加緬度警察 局稱，亞戈是周五在第63街的3900街區發生的兩起槍擊案的嫌犯，該案造成一男一女受傷。 諾維爾是女性受害者的孩子。警方說，亞戈和諾維爾相互認識。槍擊案中的受害者遭受的槍傷並無生命危險。

警方說，亞戈將因與綁架和先前的槍擊事件有關的指控而被收監。對這些罪行的調查仍在進行中。