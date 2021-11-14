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49人隊主場勝率慘淡 球場設計害的？

記者王子涵／聖荷西報導
李維體育場耗資13億，2014年正式建成，是舊金山49人隊的新主場。（記者王子涵/攝影）
李維體育場耗資13億，2014年正式建成，是舊金山49人隊的新主場。（記者王子涵/攝影）

對於舊金山49人足球隊來說，2021賽季是一個戰績慘淡、令人失望的賽季，而上周日對陣亞利桑那紅雀隊（Arizona Cardinals）的比賽，更是達到了新的低谷。面對缺少四位主將穆雷（Kyler Murray）、霍普金斯（DeAndre Hopkins）、埃德蒙茲（Chase Edmonds）和瓦特（J.J. Watt）的紅雀隊，49人隊在主場李維體育館（Levi's Stadium）以31比17被橫掃。

49人球隊的敗績，不僅僅讓球迷對球員的表現感到不滿，也對耗資13億元、於2014年建成的新球場，大失所望。

49人隊目前在李維體育場的戰績是23勝34負，其40.4%的主場勝率，是NFL歷史上第四差。本賽季到目前為止，49人在主場的四場比賽中，尚未獲得勝利。

那麼，究竟發生了什麼？49人知名記者馬伊科（Matt Maiocco）認為體育場本身的運營有部分責任。

「我認為失利是由很多因素導致的，」馬伊科周五表示，「我關注的第一件事是49人在本賽季交手過的三支戰績最差的球隊，底特律雄獅（Detroit Lions）、費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）、芝加哥熊隊（Chicago Bear），我們在客場都擊敗了他們。」

「我的意思是，如果你在客場擊敗了他們，那麼回到主場你肯定也會戰勝他們的！」馬伊科表示，「但對於49人隊來說，在主場比賽沒有得到任何優勢。」

馬伊科表示，李維球場並沒有給予主隊任何優勢。李維球場的運營方式是有問題的，球迷沒有製造出足夠的噪音給予客隊心理壓力。

「試想一下，當你置身與頂級球場內的酒吧中。你為什麼不喝上一杯冷飲，看看早上的其他比賽是如何結束的，然後再慢慢前往你的座位趕上開球？」

哈勃曾在2011年至2014年執教舊金山49人隊。（推特截圖）
哈勃曾在2011年至2014年執教舊金山49人隊。（推特截圖）

不過，播客主持人Papa & Lund反駁道：「我同意有很多原因導致球隊失利。但歸根結底，你提到的那個球場因素並不是最重要的。49人隊自從搬到新球場後，就沒有組建過一支像樣的陣容。這與體育場根本無關，而都是因為前教頭哈勃（Jim Harbaugh）執教的第三年（2014年）之後，球隊戰績就一蹶不振，再也沒有起色了。」

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