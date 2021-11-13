聯邦否決加州120億公共交通資金 重挫灣區交通

聯邦否決加州公共交通資金，灣區交通系統可能大受影響。舊金山兩大公共交通系統BART與舊金山Muni，都仰賴聯邦經費協助恢復疫情前營運水平。(Getty Images)

聯邦政府日前否決加州 120億元公共交通資金。灣區地方官員表示，此決定可能即刻影響到本地27家運輸營運商服務，波及交通系統運作，因為他們仰賴聯邦經費恢復疫情 期間遭受的財務損失。

州長紐森致信給美國勞工部 長偉殊(Marty Walsh)，質疑決定背後的法律理論，認為否決撥款將對眾多基礎設施項目造成巨大混亂與不確定。特別是BART的跨灣走廊核心容量計畫，原規劃將跨灣地鐵的每個方向容量擴大到每小時30列火車，若沒有聯邦經費，將無法完成這一項目。

灣區交通機構與乘客將能立即感受到缺乏資金來源所可能造成的損失。由於疫情期間乘客量與票價收入驟降，灣區各類型交通機構皆仰賴聯邦援助以維持營運。其中兩大公共交通系統BART與舊金山Muni，預估還需數年時間，才能恢復到疫情前的客流量水平。舊金山交通局等公交機構表示，需要永久性的新收入來源，協助恢復及擴大到疫情前運輸服務。

截止目前，聯邦政府援助用以協助填補大部分交通預算缺口，例如金門大橋、高速公路與交通局營運費用，有近半數由聯邦援助支付。

營運舊金山與馬連縣巴士與渡輪公交工具系統的「金門區」(Golden Gate district)交通機構總經理穆尼根(Denis J. Mulligan)表示，機構仰賴聯邦紓困計畫經費支付大部分營運成本，由於聯邦否決加州公共交通資金的時機，機構可能失去大都會運輸委員會分配約4400萬元聯邦援助，影響公車與渡輪服務項目。灣區交通機構也致力於進行大型公共交通系統項目，例如由聖他克拉拉谷交通局負責的BART延伸至聖荷西市中心計畫，亦仰賴聯邦援助資金。

參議員范士丹(Dianne Feinstein)與帕迪利亞(Alex Padilla)也致信勞工部長偉殊，表達嚴重關切加州交通機構無法在基礎設施法案取得聯邦資金，敦促勞工部恢復加州獲得聯邦撥款的機會。BART發言人特羅斯特(Alicia Trost)聲明指出，對相關議題在聯邦層級解決、深具信心，應不會影響BART計畫與爭取經費的努力。