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填補邱信福席位 金山17區州議員補選 明年2.15登場

記者李怡 ／ 舊金山報導
州議員空缺席位初選，定於明年2月15日舉行。（本報檔案照片）
州議員空缺席位初選，定於明年2月15日舉行。（本報檔案照片）

州長紐森（Gavin Newsom）周五簽署一項公告稱，涉及舊金山市東區選民的州議員空缺席位初選，定於明年2月15日舉行，並安排了第17區的特別選舉，以填補因邱信福上任市府律師而空出的加州眾議員席位。初選的前兩名勝出者將參加4月19日的特別選舉。

因為州眾議員邱信福（David Chiu）轉任舊金山市府律師，在他正式離職之後，州長紐森宣佈州議員席位的補選。補選只涉及舊金山的東部（加州眾議會第17選區）的居民，並非全市選舉，因此只有東部選區內的居民可以參與補選投票。補選必須在邱信福離職後126天到140天內舉行，或在200天內與一場選舉合併舉行。

已宣佈參選競逐的，包括市議員楊馳馬（Matt Haney），前市議員、現任地檢長辦公室主任的甘大為（David Campos），市大校董秀蘋（Thea Selby）以及政壇新人馬百樂 （Bilal Mahmood）。

政治顧問史德恩（Jim Stearns）認為，這個眾議員席位將引發甘大為和楊馳馬之間的角力賽，儘管有人預測這兩人將閉門決鬥，避免分裂，但史德恩說：「人性將決定輸贏。」甘大為和楊馳馬兩人同屬進步派，擁有共同的選民基礎和籌款來源。

政治顧問羅斯（Jim Ross）則表示，甘大為和楊馳馬已開始爭取舊金山民主黨的支持，兩人可能分散選票，使另一名立場較溫和的對手選出。

根據舊金山紀事報（Chronicle）的分析，楊馳馬的優勢之一，是新當選的舊金山民主黨領袖馬哈根尼（Honey Mahogany）是他的議會助理，但甘大為擁有州政府優勢，因為他剛當選為加州民主黨副主席。

政治觀察家認為，楊馳馬因為是現任市議員，知名度比甘大為高，因此籌款能力也較高，但甘大為與州政府的關係較密切，尤其是與西語裔和多元性別族群（LGBTQ）黨團。

西裔甘大為是一名同性戀者，他十多歲時從瓜地馬拉移民來美，2008年當選為舊金山第9選區市議員，2017年卸任。他強調，加州眾議會從來沒有出現過代表舊金山的西語裔議員。

楊馳馬近期也是頻繁在華裔社區發力，對華埠商戶宣傳表達自己的政治主張，並取得了比甘大為高出10%的支持率。同為進步派的他們，也將會爭奪到許多相同的財務支持者和代言人。

讓競選情況變得更加複雜的另一原因是，加州正在繪製新的政治選區，到下次選舉投票時，第17區的邊界可能會發生巨大變化。加州選區重新劃分委員會本周發布了地圖草稿，建議從根本上改變舊金山兩個議會區的構成：第17區將失去幾個擁有大量有色人種的工人階級社區，包括 Bayview-Hunters Point、Outer Mission 和 Visitacion Valley。與此同時，將挑選少數主要是白人和富裕的社區，這一變化可能會在該市創造一個白人佔多數的議會席位。甘大為也可能被抽離該選區，也就是說他有可能贏得特別選舉，但沒有資格在明年之後繼續競選，除非他搬家。

擬議的第17區的地圖規劃激怒了一批當地領導人，他們說這會削弱亞裔美國人、拉丁裔、非裔美國人和 LGBTQ 居民的影響力。重新劃區委員會表示，地區地圖草案是暫定的，可能會在12月批准最終劃分之前進行更改。

舊金山 加州 眾議員

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